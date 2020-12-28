  • $ 73.69 ↓
  • € 89.87 ↓

Иностранное судно сбросило нефтесодержащую жидкость в порту Находка

12:34, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Иностранное судно сбросило нефтесодержащую жидкость в порту Находка
12:34, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
415
0
#Приморье\n#Дальний Восток\n#загрязнения\n#экология\n#нефть
Фото: epp.genproc.gov.ru
415
0

Собрано больше тонны отходов.

Находка. Приморский край. В порту Находки Приморского края зафиксирован новый факт слива нефтесодержащих отходов. Предположительно, источником загрязнения является иностранное торговое судно, сообщили в пресс-службе администрации города.
Маслянистое пятно на поверхности воды обнаружили 26 декабря в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз». Представляющий угрозу экологии участок акватории отделили боновыми ограждениями в два ряда по 150 метров.
По данным «Интерфакса», работы по ликвидации загрязнения продолжаются, собрано более 1 тыс. литров нефтесодержащей жидкости. Проверку начал Росприроднадзор, к ней может подключиться также Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как напоминает РБК, в конце октября в Находкинской бухте нашли нефтяное пятно, которое распространилось на площади почти 35 тыс. кв. м.
 
12:34, 28 декабря, 2020
Евгений Кандаков
415
0
#Приморье\n#Дальний Восток\n#загрязнения\n#экология\n#нефть