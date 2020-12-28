Иностранное судно сбросило нефтесодержащую жидкость в порту Находка

Собрано больше тонны отходов.
Находка. Приморский край. В порту Находки Приморского края зафиксирован новый факт слива нефтесодержащих отходов. Предположительно, источником загрязнения является иностранное торговое судно, сообщили в пресс-службе администрации города.
Маслянистое пятно на поверхности воды обнаружили 26 декабря в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз». Представляющий угрозу экологии участок акватории отделили боновыми ограждениями в два ряда по 150 метров.
По данным «Интерфакса», работы по ликвидации загрязнения продолжаются, собрано более 1 тыс. литров нефтесодержащей жидкости. Проверку начал Росприроднадзор, к ней может подключиться также Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как напоминает РБК, в конце октября в Находкинской бухте нашли нефтяное пятно, которое распространилось на площади почти 35 тыс. кв. м.