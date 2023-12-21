Ангола решила покинуть ОПЕК

Луанда. Ангола. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) потеряет одного из своих участников. О выходе из международного картеля заявили в правительстве Анголы, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Jornal de Angola.

Решение властей африканской страны озвучил министр минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо на заседании правительства.

Отмечается, что причиной могли послужить трения между ОПЕК и Луандой, обострившиеся в ноябре 2023 года. Организация установила для Анголы квоту по добыче нефти в 1,11 баррелей в сутки. В ответ представитель страны при ОПЕК Эстевао Педру заявил, что с января страна будет поставлять на рынок 1,18 млн баррелей в сутки Добавим, Ангола входит в двадцатку крупнейших добытчиков нефти в мире.