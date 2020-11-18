СМИ сообщили о задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Ранее по просьбе Генпрокуратуры Совет Федерации лишил его неприкосновенности.



Москва. Стало известно о задержании аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в его окружении.

Ранее сенаторы дали согласие на просьбу Генпрокуратуры о применении мер пресечения в отношении бывшего губернатора и министра. Решение об этом было принято единогласно на заседании Совета Федерации 18 ноября, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, в 2005-2013 годах Михаил Мень был губернатором Ивановской области. Затем 5 лет возглавлял министерство строительства и ЖКХ России. После этого был назначен аудитором Счетной палаты. Является сыном известного религиозного деятеля, священника и богослова Александра Меня. В детстве сыграл главную роль в фильме «Денискины рассказы» по произведениям Виктора Драгунского.

Сообщается, что ходатайство о снятии иммунитета с Михаила Меня связано с возбуждением уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Как заявил на заседании Совфеда генеральный прокурор Игорь Краснов, у следствия есть основания считать бывшего губернатора причастным к этому преступлению.