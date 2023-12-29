Министр здравоохранения Башкирии получил травмы в аварии

Караидель. Башкирия. В аварии с тремя автомобилями пострадал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом пишет Газета.ру.

Toyota Camry, Lada Granta и Lada Largus столкнулись днем на 66 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе республики.

Министр получил закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму, был госпитализирован. Отмечается, что в момент ДТП он находился за рулем «Тойоты». Еще двое пассажиров японской иномарки тоже получили травмы, их отправили в больницу.

В «Ладе Ларгус» находились 57-летний водитель и 69-летняя пассажирка, они скончались до приезда медиков, уточняет Коммерсантъ. По данным этого издания, которое ссылается на Госавтоинспекцию, в аварии участвовали 4 автомобиля, в том числе Toyota Corolla.