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Министр здравоохранения Башкирии получил травмы в аварии

18:03, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Министр здравоохранения Башкирии получил травмы в аварии
18:03, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Башкирия\n#дороги\n#авария\n#Минздрав\n#ДТП\n#чиновники
Фото: health.bashkortostan.ru
38
0

У Айрата Рахматуллина нашли черепно-мозговую травму и перелом ключицы.

Караидель. Башкирия. В аварии с тремя автомобилями пострадал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом пишет Газета.ру.

Toyota Camry, Lada Granta и Lada Largus столкнулись днем на 66 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе республики.

Министр получил закрытый перелом ключицы и черепно-мозговую травму, был госпитализирован. Отмечается, что в момент ДТП он находился за рулем «Тойоты». Еще двое пассажиров японской иномарки тоже получили травмы, их отправили в больницу.

В «Ладе Ларгус» находились 57-летний водитель и 69-летняя пассажирка, они скончались до приезда медиков, уточняет Коммерсантъ. По данным этого издания, которое ссылается на Госавтоинспекцию, в аварии участвовали 4 автомобиля, в том числе Toyota Corolla.

18:03, 29 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Башкирия\n#дороги\n#авария\n#Минздрав\n#ДТП\n#чиновники