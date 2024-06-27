Работавшего в южнокорейском муниципалитете робота заподозрили в добровольном уходе из жизни

Куми. Южная Корея. Обстоятельства выхода из строя робота расследуют в городе Куми (Южная Корея). Не исключено, что трудившийся в местном муниципалитете механический «сотрудник» упал с лестницы и разбился по собственной инициативе, передает «МИР 24» со ссылкой на телеканал France 24.

Машина выполняла ряд функций служащего в мэрии города. Работавшие с ним чиновники долгое время не могли нарадоваться на безотказного и неутомимого помощника. Но однажды с машиной что-то произошло. Изделие начало перемещаться по кругу без видимой цели, а затем направилось к лестнице и упало с нее, что привело к выходу техники из строя. При этом передвижение по ступенькам не входило в число умений робота – он пользовался лифтом.

Сотрудники муниципалитета настолько привыкли к механическому «коллеге», что искренне опечалились его гибелью и настояли на расследовании причин аварии. Некоторые из них предполагают, что робот не выдержал слишком высокой нагрузки.