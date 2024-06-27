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Женщину-министра заподозрили в колдовстве и арестовали на Мальдивах

17:54, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Женщину-министра заподозрили в колдовстве и арестовали на Мальдивах
17:54, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Мальдивы\n#чиновники\n#магия\n#полиция\n#задержание\n#арест\n#ведьмы
Фото: pxhere.com
27
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В полиции решили, что она наводила порчу на президента страны.

Мале. Мальдивы. Министра окружающей среды, изменения климата и энергетики Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салем задержали по подозрению в черной магии. В полиции считают, что целью якобы проводившихся ей ритуалов было нанесение вреда президенту островного государства, пишет Газета.ру со ссылкой на Stait Times.

Вместе с ведьмой-чиновницей в столице страны Мале 23 июня арестовали группу ее сообщников. Другие подробности произошедшего пока неизвестны, в официальных структурах данную информацию не комментируют.

Отмечается, что наказаний за колдовство в законодательстве Мальдив не предусмотрено. В то же время основной религией на островах является ислам, в котором черная магия считается тяжким грехом.

17:54, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Мальдивы\n#чиновники\n#магия\n#полиция\n#задержание\n#арест\n#ведьмы