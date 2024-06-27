Женщину-министра заподозрили в колдовстве и арестовали на Мальдивах

Мале. Мальдивы. Министра окружающей среды, изменения климата и энергетики Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салем задержали по подозрению в черной магии. В полиции считают, что целью якобы проводившихся ей ритуалов было нанесение вреда президенту островного государства, пишет Газета.ру со ссылкой на Stait Times.

Вместе с ведьмой-чиновницей в столице страны Мале 23 июня арестовали группу ее сообщников. Другие подробности произошедшего пока неизвестны, в официальных структурах данную информацию не комментируют.

Отмечается, что наказаний за колдовство в законодательстве Мальдив не предусмотрено. В то же время основной религией на островах является ислам, в котором черная магия считается тяжким грехом.