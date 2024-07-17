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СМИ сообщили о задержании бывшего главы подмосковной Шатуры

13:23, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
СМИ сообщили о задержании бывшего главы подмосковной Шатуры
13:23, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#Московская область\n#чиновники\n#мэр\n#соцсети\n#задержание
Фото: pxhere.com
174
0

Несколько дней назад Алексей Артюхин ушел в отставку.

Шатура. Московская область. Бывшего главу города Шатура Московской области Алексея Артюхина задержали возле его дома. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на посты в городских пабликах.

Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет. Известно, что неделю назад градоначальник сложил свои должностные полномочия. Своим преемником чиновник назвал Николая Прилуцкого и попросил горожан оказать ему поддержку.

Также Артюхин напомнил о своих заслугах за годы работы на посту мэра: объединение Шатуры и Рошаля, рекультивацию бывшего полигона, новые очистные сооружения.

13:23, 17 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#Московская область\n#чиновники\n#мэр\n#соцсети\n#задержание