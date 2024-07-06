В России приняли план по борьбе с засильем иностранных слов в речи

Москва. От иноязычных слов, использование которых не является объективно необходимым, решили избавиться российские власти. Пункт об этом вошел в план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, пишет Коммерсантъ.

В документе говорится о противодействии «излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве». Отвечать за эту работу будут Минпросвещения, Минобразования, Минкультуры, Минцифры и власти регионов.

Однако для начала придется определить критерии чрезмерного употребления слов, заимствованных из других языков. Целью является, в частности, защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, отмечают авторы плана.

Напомним, в феврале 2023 года Госдума приняла закон о защите русского языка. Позднее его подписал президент России Владимир Путин. Согласно данному закону, все нормативные акты должны подвергаться лингвистической экспертизе. Выявленные заимствования из иностранных языков, имеющие русскоязычные аналоги, будут ими заменяться.