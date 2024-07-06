Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

В России приняли план по борьбе с засильем иностранных слов в речи

16:02, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В России приняли план по борьбе с засильем иностранных слов в речи
16:02, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#законы\n#Правительство РФ\n#чиновники\n#депутаты\n#культура\n#русский язык
Фото: pxhere.com
69
0

Целью является защита от деструктивного информационно-психологического воздействия.

Москва. От иноязычных слов, использование которых не является объективно необходимым, решили избавиться российские власти. Пункт об этом вошел в план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, пишет Коммерсантъ.

В документе говорится о противодействии «излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве». Отвечать за эту работу будут Минпросвещения, Минобразования, Минкультуры, Минцифры и власти регионов.

Однако для начала придется определить критерии чрезмерного употребления слов, заимствованных из других языков. Целью является, в частности, защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, отмечают авторы плана. 

Напомним, в феврале 2023 года Госдума приняла закон о защите русского языка. Позднее его подписал президент России Владимир Путин. Согласно данному закону, все нормативные акты должны подвергаться лингвистической экспертизе. Выявленные заимствования из иностранных языков, имеющие русскоязычные аналоги, будут ими заменяться.

16:02, 06 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#законы\n#Правительство РФ\n#чиновники\n#депутаты\n#культура\n#русский язык