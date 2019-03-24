В Дагестане более 100 человек отравились водой

В их числе около 90 детей.

Хасавюрт. Дагестан. Более 100 человек отравились водой в Хасавюрте. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Минздрава региона, в больнице находятся около 90 детей.

«На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», - рассказала Залина Муртазалиева.

По ее словам, состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести.

Интерфакс также пишет со ссылкой на информированный источник, что причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.