Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

Жена футболиста ходила по салону и не реагировала на замечания бортпроводниц.



Москва. На 1 час 43 минуты пришлось задержать вылет рейса сообщением Москва–Алма-Ата компании «Аэрофлот». Причиной послужило неадекватное поведение пассажирки, которой оказалась жена знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина, пишут «Известия».

По данным издания, во время выруливания самолета на взлетную полосу Алиса Аршавина отказалась пристегнуться, ходила по салону и не реагировала на просьбы бортпроводниц соблюдать правила поведения.

В итоге взлет пришлось отложить, дебоширку вместе с находившимися при ней детьми и багажом сдали полиции.