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Новости России

Неизвестный устроил стрельбу в школе в подмосковных Люберцах

14:37, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
14:37, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
108
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#образование\n#оружие\n#Россия\n#происшествие
Фото: Popgun.ru
108
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Оружие принес в образовательное учреждение сын одного из местных депутатов.

Люберцы. Московская область. Неизвестный устроил стрельбу в школе в подмосковных Люберцах. Как пишут Вести, выстрелы были произведены из сигнального пистолета.

Оружие принес в образовательное учреждение сын одного из местных депутатов Вячеслава Ванеева, однако пистолет у мальчика украли.

«Похитили из его личных вещей, когда он занимался физкультурой, самооборонное устройство, и злоумышленник несколько раз выстрелил. Говорят, имеются какие-то контуженные, сейчас еду разбираться», - цитирует издание слова Ванеева.

Депутат отметил, что обычно такой пистолет применяют, чтобы отпугивать собак.

14:37, 15 марта, 2017
Ксения Чернова
108
0
#образование\n#оружие\n#Россия\n#происшествие

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