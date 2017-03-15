Оружие принес в образовательное учреждение сын одного из местных депутатов.

Люберцы. Московская область. Неизвестный устроил стрельбу в школе в подмосковных Люберцах. Как пишут Вести, выстрелы были произведены из сигнального пистолета.

Оружие принес в образовательное учреждение сын одного из местных депутатов Вячеслава Ванеева, однако пистолет у мальчика украли.

«Похитили из его личных вещей, когда он занимался физкультурой, самооборонное устройство, и злоумышленник несколько раз выстрелил. Говорят, имеются какие-то контуженные, сейчас еду разбираться», - цитирует издание слова Ванеева.

Депутат отметил, что обычно такой пистолет применяют, чтобы отпугивать собак.