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На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

13:29, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
13:29, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#дети\n#школа\n#безопасность детей\n#опасность\n#Администрация\n#Алтай
Фото: Pixabay
69
0

СК начал проверку о бездействии администрации.

Новоалтайск. Алтайский край. Дети из Новоалтайска вынуждены идти несколько километров пешком до школы, пролезая под вагонами, пишут местные СМИ. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтаю.  

Жители города рассказали журналистам об опасной дороге, которые преодолевают их дети ежедневно из-за отсутствия школьного автобуса. Чтобы добраться до образовательного учреждения, ученики пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, идут по аварийному мосту через реку, который в период паводка затапливается.

Родители не раз просили администрацию решить вопрос, однако обращения остаются без ответа.

Бездействию должностных лиц администрации Новоалтайска следователи дадут правовую оценку.

 

 

13:29, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
69
0
#дети\n#школа\n#безопасность детей\n#опасность\n#Администрация\n#Алтай

 

 

 


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