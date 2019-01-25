На Алтае дети вынуждены добираться до школы, пролезая под вагонами

СК начал проверку о бездействии администрации.

Новоалтайск. Алтайский край. Дети из Новоалтайска вынуждены идти несколько километров пешком до школы, пролезая под вагонами, пишут местные СМИ. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтаю.

Жители города рассказали журналистам об опасной дороге, которые преодолевают их дети ежедневно из-за отсутствия школьного автобуса. Чтобы добраться до образовательного учреждения, ученики пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, идут по аварийному мосту через реку, который в период паводка затапливается.

Родители не раз просили администрацию решить вопрос, однако обращения остаются без ответа.

Бездействию должностных лиц администрации Новоалтайска следователи дадут правовую оценку.