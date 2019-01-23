Главу отдела МВД подмосковного Чехова задержали по подозрению в коррупции

Также в руках правоохранителей оказались еще четверо сотрудников.

Чехов. Московская область. По подозрению в коррупции правоохранители задержали главу отдела МВД Чехова Андрея Большакова, а также четырех сотрудников ведомства. Об этом пишет ФАН со ссылкой на «Интерфакс».

Кроме того, они подозреваются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и улик.

Как рассказал источник агентства, среди задержанных замглавы полиции города Александр Зайцев.

Сейчас правоохранители проводят обыски, у Большакова они уже нашли боевое нетабельное оружие.