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Певица МакSим рассказала фанатам о своем лечении от алкогольной зависимости

14:58, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Певица МакSим рассказала фанатам о своем лечении от алкогольной зависимости
14:58, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
404
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#артисты\n#музыканты\n#шоу-бизнес\n#пьянство\n#алкоголь\n#лечение\n#знаменитости
Фото: скриншот видео из соцсети
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Этим она объяснила срыв концерта в Сочи.

Москва. Стало известно об алкогольной зависимости певицы МакSим (Марины Абросимовой). Видеообращение с признанием в этом она разместила в соцсети, пишет Коммерсантъ.

По словам девушки, сейчас она проходит лечение от вредной привычки в специализированной клинике. Курс длится уже довольно давно. Кроме того, исполнительница извинилась за сорванный в марте 2023 года концерт на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Оказалось, что перед его началом МакSим приняла спиртное в надежде облегчить физическое недомогание. Вместо этого девушка оказалась не в состоянии петь и покинула сцену.

Как сообщалось ранее, в июне 2021 года Марина Абросимова в тяжелом состоянии попала в больницу. Там она несколько недель находилась в состоянии искусственной комы. Дыхание обеспечивалось работой аппарата искусственной вентиляции легких. Лишь в августе певице стало легче, и она покинула клинику.

14:58, 13 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
404
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#артисты\n#музыканты\n#шоу-бизнес\n#пьянство\n#алкоголь\n#лечение\n#знаменитости