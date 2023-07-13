Певица МакSим рассказала фанатам о своем лечении от алкогольной зависимости

Москва. Стало известно об алкогольной зависимости певицы МакSим (Марины Абросимовой). Видеообращение с признанием в этом она разместила в соцсети, пишет Коммерсантъ.

По словам девушки, сейчас она проходит лечение от вредной привычки в специализированной клинике. Курс длится уже довольно давно. Кроме того, исполнительница извинилась за сорванный в марте 2023 года концерт на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Оказалось, что перед его началом МакSим приняла спиртное в надежде облегчить физическое недомогание. Вместо этого девушка оказалась не в состоянии петь и покинула сцену.

Как сообщалось ранее, в июне 2021 года Марина Абросимова в тяжелом состоянии попала в больницу. Там она несколько недель находилась в состоянии искусственной комы. Дыхание обеспечивалось работой аппарата искусственной вентиляции легких. Лишь в августе певице стало легче, и она покинула клинику.