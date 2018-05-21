В начале апреля известный актер возглавил московскую «Табакерку».

Москва. Владимир Машков возглавил театральную школу Олега Табакова. Как пишут «Известия», он будет руководить колледжем при московской «Табакерке».

Приветствуя студентов и коллектив учреждения, новый худрук рассказал о планах на будущую работу. По словам Владимира Машкова, он намерен передать ученикам весь свой опыт.

«Мы все очень близкие люди, я думаю, нам будет легко договориться о том, о чем мы всегда договаривались, и у нас будет, наверное, очень интересное время. Я обязан сделать то, что делал Олег Павлович, отдать им свое внимание и свои знания, которые у меня есть, и это должны делать все педагоги», - отметил он.

Напомним, в начале апреля известный актер возглавил московскую «Табакерку» вместо Олега Табакова. Во время встречи с труппой Машков выразил надежду на то, что в будущем у театра сложится интересная жизнь.