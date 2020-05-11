Путин предложил в полном объёме вернуть самозанятым их налоги за 2019 год

Также было предложено выделить налоговый капитал.

Москва. Самозанятым в России могут вернуть налоги на доходы, уплаченные ими в 2019 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в понедельник, 11 мая.

Мера поддержки предполагает выплаты в полном объёме. Также глава государства предложил выделить самозанятым налоговый капитал, который будет равен одному МРОТ. С его помощи они смогут заплатить налог, сохранив при этом доход.

Напомним, что российские предприниматели получат возможность списать свои налоговые платежи за второй квартал 2020 года.