Российские предприниматели смогут списать свои налоговые платежи за II квартал 2020 года

Списание не коснётся НДС.
Москва. Владимир Путин поручил списать фискальные платежи малого и среднего бизнеса за II квартал 2020 года. Об этом глава государства заявил в понедельник, 11 мая, в ходе обращения к гражданам России.
Предприятия пострадавших областей уже получили шестимесячную отсрочку по налогам и платежам с возможностью их плавного погашения в течение года.
«Простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать. За исключением НДС», — сообщил Путин.
Напомним, что президент России поручил правительству до 1 июня подготовить план по восстановлению доходов населения, занятости, а также росту экономики.