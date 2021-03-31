Счетная палата оценила эффективность развития сельских территорий. К Удмуртии у аудиторов возникли претензии по двум основным направлениям. Это невыполнение показателей по газификации и неэффективность реализации механизма льготной сельской ипотеки.

По данным, опубликованным на сайте Счетной палаты, за 2018-2019 годы республика должна была сдать 11 объектов. Это не только газораспределительные сети, но и локальные водопроводы. Шесть из них не были введены в эксплуатацию. «При освоении средств на уровне 99,5% фактически подключено 20 из планируемых 1 636 домовладений», - отмечается в бюллетене.

Что касается сельской ипотеки, то по состоянию на 1 октября 2020 года, доля сельской ипотеки, полученной работниками АПК, составила 3,8% от общего количества договоров. В то же время 71,4% договоров заключены на покупку жилья в пределах 25-километровой зоны от Ижевска. В СП констатировали, что сама программа льготной сельской ипотеки не в полной мере направлена на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях и работающих на сельхозпроизводстве. В контрольном ведомстве это связывают с низкой платежеспособностью селян.

О претензиях Счетной палаты и ответах Удмуртии информационному агентству «Сусанин» рассказала заместитель председателя правительства республики – министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова:

- Счетная палата провела в 2020 году тщательную проверку. И самый главный вопрос, который нам задали, касается газораспределительных сетей. Их строительство было профинансировано в том числе из федерального и регионального бюджетов, но по факту не используются людьми.

Тут есть два момента. Первый. Есть 2 стратегических документа: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия РФ, аналогичная программа разработана и реализуется и на местном, региональном, уровне. Они содержат в себе такой целевой показатель, как обеспечение жителей сельской местности водой и газом – процент обеспеченности. Вместе с тем в соглашениях, которые мы заключаем с Минсельхозом России, показатель называется иначе – строительство газораспределительных сетей в километрах. Это разные вещи – построить километраж или подключить жилые дома. Мы отчитываемся так, как указано в соглашении — по километражу. Это первая проблема, которую мы озвучили Счетной палате и Минсельхозу России для того, чтобы привести показатели в соответствие.

Второе: надо понимать, что достичь 100% подключения к газораспределительным сетям в год завершения строительства точно невозможно. Например, вводим объект в октябре-ноябре, далее его надо поставить на учет в муниципалитете, получить на него всю техдокументацию. И только после этого начинается подключение домовладений. Да, у нас есть факты, когда газораспределительные сети строятся, а люди финансово не готовы подключаться. И это повсеместная проблема. Нужно решать вопрос по стоимости подключения, чтобы оно стало доступным для жителей, чтобы они не бегали и не искали эти 160 тыс. рублей. Для сельского жителя – это достаточно серьезные деньги. Их из кармана просто так не достанешь, люди в кредиты заходят. И мы считаем, что эту проблему надо решать понятными разумными способами.

Бывает так, что мы строим к уже жилым массивам, которые уже заселены. А бывает так, что тянем газораспределительные сети в рамках комплексной компактной застройки, когда мы фактически сначала обеспечиваем инфраструктурой участок, а только потом люди туда приезжают и подключаются. Здесь тоже нужно понимать, что задача подключить в год строительства – нереальная.

Мы сейчас активно стараемся работать с муниципалами, чтобы в будущем при строительстве газораспределительных сетей задуматься о создании газгольдеров. Фактически это накопители газа, способные обеспечивать 1-4 домовладения. Люди в любом случае обеспечиваются газом, но при этом не нужно тратить миллионы на то, чтобы провести его к 10 домам. Наше пожелание, конечно, чтобы все были обеспечены. Но с точки зрения расходов это очень дорого получается. Но и эта история также не отменяет тему со стоимостью подключения к газу.

- Сельская ипотека себя не оправдала?

- По сельской ипотеке мы находимся в топ-5 регионов по объему выдачи льготных кредитов. Удмуртия очень активно отработала прошлый год. Программа остается востребованной и в текущем году. Но проблема, которая озвучена в акте, была понятна еще и в 2019 году. Здесь нет открытия. Удмуртия в свое время выходила на федерацию с запросом адаптировать программу именно для сельских жителей.

Получилось как? Получилось так, что в рамках программы сельской ипотеки в 2020 году жилье можно было приобрести в любой сельской местности, не проживая и не прописываясь там. Но это то же самое, если я беру сельскую ипотеку на строительство дачи на берегу Камы. И я ее могла получить.

- План хорош.

- План хорош, но насколько это соответствует задачам, которые указаны в программе? Нас интересуют сельские жители, которые там живут на постоянной основе. И пригородные территории, являющиеся также сельскими, невозможно исключить. Списки территорий формировала Удмуртия, Минсельхоз. У нас был такой вариант — исключить Завьяловский район, потому что это фактически пригород Ижевска. Но считаем, что это несправедливо, не получится вычленить отдельные «пригородные» территории и оставить все остальные. Есть люди, которые хотят жить и работать в Завьяловском районе. Поэтому мы включили Завьяловский, Сарапульский, Воткинский, Можгинский и Глазовский районы.

Программа предполагает оказание поддержки тем, кто приобретает жилье в сельской местности. В данном случае сельская местность – это административные границы территории, которая признана селом. Мы четко понимаем, что есть история пригородных территорий, а есть история далеких деревень и сел, например, в Ярском районе. И это очень разные территории с точки зрения строительства или приобретения жилья. В программе сельской ипотеки зафиксирована возможность строительства или приобретения жилья в городах с численностью населения до 30 тыс. человек. Таким образом у нас туда попала и Камбарка.

Мы фиксируем факты, когда из Кизнерского, из Ярского районов люди уезжают в Завьяловский. Де-юре, все в порядке, нет ни к кому никаких претензий. Де-факто же получается так, что человек из Ярского района уехал жить на территорию Завьяловского района и работать в Ижевске. Для отрасли АПК это плохо. Поэтому мы выходили с инициативами в адрес Минсельхоза РФ, озвучивали их напрямую министру сельского хозяйства Дмитрию Николаевичу Патрушеву во время его рабочего визита в нашу республику летом прошлого года. Предложение заключалось в том, чтобы человек, который покупает жилье по программе “Сельская ипотека”, работал в сельской местности и имел постоянную сельскую прописку. Иначе какой смысл все это называть сельской ипотекой?

Правила по постоянной прописке в сельской местности введены только с 2021 года. В сухом остатке картина следующая: почти половина сельской ипотеки – это ипотека, которая взята на территории Завьяловского района рядом с Ижевском. По сути, это территория города. И в данном случае оценивать эффективность сельской ипотеки нам сложно. Это хорошая программа, но работников сельской местности и особенно работников сельского хозяйства там оказалось минимальное количество.

Думаю, что когда на уровне страны принималось решение по сельской ипотеке, цель была такая – привлечь на село людей неважно каких профессий, чтобы они здесь жили, приобретали товары и услуги, создавали налоговую базу, платили имущественный налог. Но фактическое исполнение… Можно посмотреть практику по другим регионам. Я вас уверяю, история про пригородные территории и районы – повсеместно.

- Почему тогда Счетная палата выделила в своем отчете Удмуртию и Ингушетию?

- Они выбрали своими объектами проверки Удмуртию и Ингушетию. На будущий год выберут другие два региона.

- С 2021 года стала важна прописка на селе. Каковы перспективы принятия второй вашей инициативы о работе на селе для получения льготной ипотеки?

- У меня здесь недипломатичное мнение по этому поводу. Я больше верю в механизм предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья на селе. Как правило, жилье в сельской местности строят хозяйственным способом, самостоятельно. И в случае, если я нанимаю подрядчика, как того требует сельская ипотека, мой дом становится дороже.

Здесь социальная выплата – лучшая мера, но, к сожалению, объемы ее финансирования сокращаются. Существует очередность из числа признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, она формируется на уровне каждого муниципального образования. И есть приоритетность – сельскохозяйственные работники, работники соцсферы и другие граждане. И в каждой из категорий первоочередное право на получение такой соцвыплаты имеют многодетные семьи.

А сельская ипотека, она, конечно, хороша, она облегчает возможность приобретения жилья, но надо понимать, что здесь есть возможности для любого человека прийти, получить ее и при этом не быть обремененным работать на селе.

Это очень чувствительная история. Более того, если посмотреть на правила выдачи сельской ипотеки 2020 года, то вы могли бы построить по сельской ипотеке или купить дом где-нибудь в Краснодарском крае. И обременений нет никаких.

- Надо было так и сделать. И туристам сдавать.

- Интересная идея. Но мы больше за то, чтобы люди оставались в Ярском, Кизнерском районах, продолжали там работать.