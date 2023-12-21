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Зоозащитники Ижевска приютили 10 собак из Бурятии

12:35, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Зоозащитники Ижевска приютили 10 собак из Бурятии
12:35, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#собаки\n#спасение
Фото: Альянс Защитников Животных
0

Волонтеры из Удмуртии спасли животных, которым грозила эвтаназия.

Ижевск. Удмуртия. Неравнодушные зоозащитники из Удмуртии приютили собак из Бурятии. Об этом сообщает удмуртское отделение Межрегиональной общественной организации «Альянс Защитников Животных». 

В 2023 году в России внесли поправки в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В результате была изменена формулировка части 3 статьи 17: «Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными». 

Ранее регионы были обязаны организовывать деятельность по работе с бездомными животными в соответствии с федеральным законом №498, а теперь, по словам волонтеров, власти могут прописывать в региональном законе свои мероприятия. 

Межрегиональная общественная организация «Альянс Защитников Животных» считает, что такие изменения привели к тому, что «в ряде регионов уже приняли законы об убийствах собак в приютах». Член этой организации Оксана Берестова рассказала «Сусанину», что в Бурятии приняли закон от 22.11.2023 № 185-VII «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия». В подпункте 6 пункта 2 статьи 8 говорится: «Признание животного невостребованным (если в течение 30 календарных дней пребывания в пунктах временного содержания животное без владельца оставалось невостребованным физическим или юридическим лицом, умерщвление производится на 31-й день с момента отлова)».

«Это противоречит духу самого закона, который создали в 2018 году. Мы по нему работали, а сейчас получается, что он потерял свою суть из-за этих поправок», — заявила Оксана Берестова. 

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Фото: Альянс Защитников Животных 

Члены альянса связались с волонтерами из Улан-Удэ и выяснили, что там приюты для бездомных животных не финансируются с лета 2023 года, а животных в них много, так как их не разрешали выпускать на улицы города. Когда собакам в приютах Бурятии начала грозить эвтаназия, зоозащитники Ижевска не смогли остаться в стороне. Выяснилось, что несколько собак можно привезти в Удмуртию. 

«Конечно, животных жалко, и мы подумали взять хотя бы несколько собак, попробовать спасти сколько сможем. Между собой сначала решили, что возьмем 4 собачки, а потом появились люди, которые писали, что взяли бы их себе. А потом к нам присоединились ещё два приюта», — рассказала член зоозащитной организации «Альянс Защитников Животных» Оксана Берестова.

Также она отметила, что они сами не выбирали собак и не знали, какие приедут. В результате волонтеры из Улан-Удэ 12 декабря доставили 10 собак в Удмуртию, а остальные животные уехали в Москву.

Оксана Берестова отметила, что привезли 7 мальчиков, двух девочек и пол еще одной собаки пока находится под вопросом. Отделение «Альянса Защитников Животных» в Удмуртии собирало деньги на содержание этих четвероногих. У собак уже взяли анализы на инфекции, а также кого-то сводили к грумеру. У одной собаки ветеринар выявил заболевание.

Двоих собак уже увезли в приюты Глазова, одна собачка уехала с девушкой-волонтером в Можгу, а остальные 7 питомцев остались в Ижевске. В настоящий момент они находятся под опекой АНО «Жёлтая бирка», «Альянса Защитников Животных» и одного из волонтеров.

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Фото: Альянс Защитников Животных 

«Многие собаки до сих пор находятся в стрессе, а некоторые уже освоились. Собаки разные, есть те, которых можно уже прямо сейчас отдавать в семью, они очень компанейские, а есть собаки, которые пока напуганы», — поделилась Оксана Берестова.

Она рассказала, что уже появились желающие, которые хотят забрать этих собак себе. Одна девушка даже приезжала на знакомство с животными. 

«Я думаю, что они найдут свой дом, потому что собачки хорошие. Они некрупные, и на таких животных обычно бывают желающие», — заявила Оксана Берестова. 

В скором времени отделение «Альянса Защитников Животных» в Удмуртии начнет пристрой питомцев. Может, кто-то из наших читателей захочет помочь и забрать кого-то из собак себе. Таким образом получится не только сделать доброе дело, но завести нового верного друга.  

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Фото: Альянс Защитников Животных 

12:35, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#помощь\n#собаки\n#спасение

 

 

 


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