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Зачем нужны друзья?

13:55, 02 июня, 2021
Зачем нужны друзья?
13:55, 02 июня, 2021
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#бизнес\n#наука\n#общество\n#Ижевск\n#КОМОССТРОЙ
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В Ижевске прошла лекция известного научного журналиста Аси Казанцевой.

Популяризаторская активность в России замерла на целый 2020 год из-за пандемии коронавируса. Однако теперь в Ижевске снова читают лекции для всех желающих.

В субботу, 29 мая, образовательный проект «ProСветильник» при помощи компании КОМОССТРОЙ® стартовал с новым лекционным сезоном. Это сотрудничество позволяет приглашать в Ижевск амбассадоров науки России и делать эти лекции совершенно бесплатными для слушателей. И традиционно лекции в прямом эфире транслируются в группе «ВКонтакте» информационного агентства «Сусанин».

Первую лекцию после пандемии, доступную для всех любителей научного знания, прочитала Ася Казанцева. Тема простая, но очень полезная: «Зачем нужны друзья?». Научный журналист, изучавшая нейробиологию и когнитивные науки, написала уже три книги о сфере своих научных интересов.

Первая книга Казанцевой «Кто бы мог подумать!» — о нейрофизиологии, генетике и влиянии гормонов на решения людей. За эту книгу в 2014 году Ася Казанцева была награждена профессиональной премией «Просветитель». Научная журналистка написала еще две книги, который стали бестселлерами. Это «В интернете кто-то неправ!» о распознавании лжи и «Мозг материален» об экспериментальном изучении органа мышления человека.

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Ася Казанцева в Ижевске прочитала лекцию о важности дружбы. Она рассказала о различиях в общественном поведении коллективных животных, например, собак и обезьян. По словам лектора, человек не может выжить без общения. Задачи общественного взаимодействия привели к развитию мозга и навыков общения. А механизмы эволюции привели к тому, что даже физиология человека оказалась заточена под задачи близкого общения с себе подобными.

Идея лекция Аси Казанцевой родилась, по ее словам, еще «до того, как, это стало мейнстримом». То есть того, как разобщение людей стало болезненным, но обязательным упражнением для всех стран, пострадавших от COVID-19. Нехватку дружбы и опасность изоляции Казанцева ощутила в Англии, куда она уехала учиться в 2019 году.

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Одна из основателей ижевского «ProСветильника» Дина Ваганова уверенно говорит, что деятельность лектория продолжится не менее интересными выступлениями видных деятелей научпопа страны. Так, еще до пандемии в «Русском доме» с успехом прошла лекция астронома Владимира Сурдина «Тёмная сторона Вселенной: что мы о ней знаем, а о чём лишь догадываемся?». Александр Соколов рассказал о примитивных технологиях людей еще каменного века, позволивших построить пирамиду Хеопса. Александр Панчин рассказал о генетике и ее возможностях на современном этапе. Станислав Дробышевский поведал о работе крупных кошек и грызунов в африканских саваннах, которые поспособствовали эволюции современного человека.

Просветительскую деятельность в Ижевске уже не первый год поддерживает КОМОССТРОЙ®. Такова политика компании, которая, помимо поддержки и организации научно-популярных лекций, внедряет новые, умные технологии в свои проекты. Так, на улице Камбарской, в паре минут ходьбы от гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Лента» началось строительство нового микрорайона комплексной застройки «Умные кварталы А14». Там жильцов ждут современные СМАРТ-планировки с большими кухнями-столовыми и уютными спальнями. Дворы без машин, необычные развивающие детские и спортивные площадки, ботаническая аллея, велодорожки и даже парк для пикников с беседками. А ещё неотъемлемой частью нового микрорайона станет система «Умный Дом», которая включает в себя: шлагбаумы, управляемые прямо со смартфона, видеодомофоны с функцией Face-ID, онлайн-доступ к системе камер видеонаблюдения в режиме онлайн, автоматический сбор и передачу показаний счётчиков в каждой квартире и многое другое. «Умные кварталы А14» – это целый комплекс решений по обеспечению комфорта и контроля собственного пространства для жизни и отдыха.


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13:55, 02 июня, 2021
112
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#бизнес\n#наука\n#общество\n#Ижевск\n#КОМОССТРОЙ

 

 

 


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