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Всё для победы: В Удмуртии создают Ассоциацию волонтеров СВО

19:44, 17 января, 2025
Всё для победы: В Удмуртии создают Ассоциацию волонтеров СВО
19:44, 17 января, 2025
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#СВО
Источник фото: t.me/zov_izhevsk/381/23513 Автор: Хамидуллин М.
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Ижевск. Удмуртия. 17 января в Удмуртской Республике создается Ассоциация волонтеров специальной военной операции (СВО). Новая организация объединит усилия волонтерских движений и добровольцев, работающих в регионе для оказания всесторонней помощи участникам СВО, их семьям, а также для поддержки самих волонтеров и воспитания в молодежи духа волонтерства.

Цель создания Ассоциации – координация и повышение эффективности деятельности волонтеров, выработка единого подхода к решению проблем и потребностей, а также создание условий для поддержки самих волонтеров и формирования волонтерской культуры среди молодежи. Ассоциация станет платформой для обмена опытом, распространения лучших практик и поддержки добровольцев, участвующих в гуманитарных миссиях, а также для вовлечения молодого поколения в волонтерскую деятельность.

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Источник фото: t.me/zov_izhevsk

В состав Ассоциации уже вошли действующие волонтеры и добровольцы, среди которых Наталья Решетникова, лидер движения «Защита 18» — одной из крупнейших волонтерских организаций СВО, Марат Хамидуллин — член «Боевого братства», с самого начала СВО участвующий в гуманитарных миссиях на Донбассе, Татьяна Ананина лидер движения «Шьем для наших Воткинск», Алена Паздерина руководитель БФ «Вместе к Победе» и Александра Арзамасова создавшая организацию «УдмуртМаскСети для СВОих». Также в создании участвуют Ольга Юшкова «Своих не бросаем Сарапул», Гульнара Хафизова «Камбарка. СВОих не бросаем», Надежда Егорова «Мы вместе» Юкаменский район, Татьяна Ананина «Шьем для наших Воткинск», Алена Паздерина БФ «Вместе к Победе», Александра Арзамасова «УдмуртМаскСети для СВОих».

Попечительский совет Ассоциации будет включать представителей бизнеса и органов власти.

«Создание Ассоциации – важный шаг для объединения всех, кто помогает нашим защитникам. Вместе мы сможем достичь большего, не только помогая фронту, но и поддерживая волонтеров, и воспитывая новое поколение добровольцев. Наша цель – чтобы ни один герой и его семья не остались без поддержки, и чтобы молодежь видела значимость волонтерской деятельности», — лидер движения «Защита 18» Наталья Решетникова.

«Мы рады объединить усилия с другими волонтерами для более эффективной работы. Ассоциация поможет нам усилить нашу помощь и поддержку бойцам и их семьям», — член «Боевого братства» Марат Хамидуллин. 

ЗАМЕНА фото внутрь.jpg
Источник фото: t.me/zov_izhevsk


19:44, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#СВО

 

 

 


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