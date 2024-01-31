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Вопреки заветам: как в Ижевске появился первый памятник Ленину

16:15, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Вопреки заветам: как в Ижевске появился первый памятник Ленину
16:15, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#памятник
Фото: НМУР
0

Миновало столетие со дня смерти революционера №1 и основателя советского государства Владимира Ильича Ленина. Как эту дату отмечали сегодня, если бы СССР сохранился, можно только гадать. Более-менее точно мы можем рассказать о том, как уход Ильича отрефлексировали современники.

Следы того траура можно найти на улицах наших городов. Один из них —  это памятники Ленину. Разумеется, скульптуры Вождя, всевозможные заведения и общественные пространства его имени появлялись и до трагичного 1924 года. Ну а после смерти Ильича увековечивание его памяти и образа стало делом государственной важности, да и к тому же получало поддержку в народе. Нам, потомкам, это движение оставило в наследство множество интересных памятников и городских историй, с ними связанных.

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Первый памятник Ленину в СССР, открытый 22 января 1924 года у Глуховской фабрики в Ногинске. 
Фото: wikipedia.org

Есть своя история и у Ижевска. Волна установки памятников Ильичу дошла до столицы Вотской автономной области относительно поздно и всё началось с банальной для тех лет вещи — благоустройственных неурядиц.

Спуск, ведущий с улицы Советской к плотине, использовался с основания заводов. Лестницы делали деревянными, вследствие чего они быстро приходили в негодность и требовали постоянного ремонта.

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На снимке 1880 года можно увидеть деревянную лестницу на склоне. 
Фото: Национальный музей Удмуртской республики.

Так, 20 августа 1925 года в «Ижевской правде» вышла заметка с жалобой на состояние злополучной лестницы, и что перекладка досок здесь уже не поможет. Ниже был дан ответ, что готовится строительство новой. О памятнике пока ни слова. 

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Заметка от 20 августа 1925 года.

В сентябре 1925 года, накануне Октябрьских торжеств, президиум Облисполкома сделал заказ Госиздату на покупку бронзовой фигуры Ильича, стоимость которой оценили тогда в 7 000 рублей. Для сравнения, Госплан в 1925-1926 годах оценивал среднюю зарплату в стране на уровне 571 рубля. Руководство области выделило на покупку памятника 2 000 рублей, призвав «скинуться» на это дело общественные, государственные и торгово-промышленные организации города. 

Спустя месяц в Ижевске создали комиссию по увековечению памяти Ленина, и дело застыло. К концу строительного сезона горожане жаловались, что переустройство лестницы так и не началось.

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Заметка от 5 ноября 1925 года.

Проходит год. Тишина. 4 сентября 1926 года, в «Ижправде» появляется первая крупица информации о предполагаемом памятнике, которая вносит неразбериху во всю историю с его установкой. Рабочий по фамилии Фролов поинтересовался, почему в столичном Ижевске до сих пор нет памятника Вождю. 

Областной профсовет, чьи представители входили в комиссию по увековечиванию памяти, ответил, что создание памятников «противоречит заветам Ленина» и что лучше развивать сеть культурных учреждений.

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Заметка от 4 сентября 1926 года.

Сеть культурных учреждений действительно в Ижевске развивалась, в том числе под влиянием идеи, что лучшим памятником Ленину будет улучшение жизни в стране. В частности, в том же 1926 году на Сенной площади открыли краснокирпичную двухэтажную школу имени Ленина. Здание было построено на отчисления рабочих и до сих пор служит делу народного образования как школа-интернат №75.

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Школа имени Ленина у Сенного рынка. Вторая половину 1920-х годов. 
Фото: Национальный музей Удмуртской Республики

Однако ответ Областного профсовета противоречит предыдущим сообщениям о покупке скульптуры Ильича и созданию комиссии по увековечиванию его памяти. Что это было: ошибка, неосведомлённость или введение в заблуждение? Как бы то ни было, старую лестницу на спуске с улицы Советской к плотине разобрали, и к празднованию девятой годовщины Октябрьской революции Ижевск получил подарок — двухмаршевую лестницу-спуск с бронзовым бюстом Ильича, стоящим на пирамидовидном деревянном постаменте, выкрашенном под мрамор.  

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Лестница с памятником Ленину. Вторая половина 1920-х годов. 
Фото: Национальный музей Удмуртской Республики.

7 ноября 1926 года первым пунктом праздничной демонстрации стало открытие памятнику Владимиру Ленину на лестнице, ведущей к зданию заводоуправления и плотине. Всё окружающее пространство, улицы и склон заполонили зрители. Как-никак, исторический момент — открытие первого за годы советской власти в Ижевске памятника, да ещё кому. 

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Объявление 7 ноября 1926 года. 

Бюст скрыли от глаз чёрным траурным покрывалом. Под звуки оркестра и громогласное «ура» бронзовый «Ильич» предстал перед ижевцами. Следующие 20 лет он будет провожать взглядом идущих на завод рабочих и задумчиво смотреть на заходящее солнце.

Памятник и деревянная лестница просуществовали до 1946 года. В 1947-1948 годах руками пленных немцев и по проекту ижевского архитектора Василия Масевича была возведена новая металлическая лестница.

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Военнопленные на строительстве новой лестницы.
Фото: коллекции Сергея Селивановского.

Первый ижевский памятник Ленину оказался утрачен. В городе оставались только небольшие парковые скульптуры Ильича. Уже в 1950-е годы было принято решение о создании нового, более величественного памятника, который открыли в 1958 году возле Национальной библиотеки имени Вождя мирового пролетариата. 

16:15, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска\n#памятник

 

 

 


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