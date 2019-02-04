По мнению следствия, экс-глава получил взятку при строительстве моста через реки Кама и Буй в Камбарском районе.

Предыстория

В 2011 году в правительстве России утвердили паспорт регионального инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки на автодороге Ижевск-Сарапул-Камбарка на границе с Республикой Татарстан». Сметная стоимость объекта составила 13,9 млрд рублей. Источниками финансирования стали средства самих инвесторов – более 5 млрд рублей, заемные средства – 5 млрд рублей, бюджетные средства Удмуртской Республики – 1 млрд рублей, бюджетные ассигнования инвестиционного фонда России – 2,5 млрд рублей.

Срок реализации – до 2016 года включительно.

Участие в рассмотрении вопроса о строительстве объекта в Удмуртии принимал бизнесмен Игорь Бурштейн. Он, желая получить прибыль от эксплуатации моста, договорился с предпринимателем Александром Забарским, являющимся собственником ООО «Мостострой 12» и ООО «Тюменьстальмост», выступить соисполнителем концессионного соглашения. Игорь Бурштейн намеревался в последующем получать прибыль за счет взимания платы за проезд по мосту, а Александр Забарский, в свою очередь, был заинтересован в наращивании объема производства за счет крупных госзаказов.

В этих целях стороны в 2011 году учредили ООО «Региональная инвестиционная компания» (далее – РИК). Доли участия распределили между собой и Сергеем Полевиковым - партнером Забарского.

Позднее предприниматели создали простое товарищество в состав которого вошли: «Мостострой 12», «Тюменьстальмост» и ООО «РИК», которое определили лидером. По итогам конкурса ООО «РИК» заключило с Удмуртской Республикой в лице регионального Миндортранса (концедент) концессионное соглашение.

По версии следствия, Александр Соловьев понимал, что, занимая пост главы, может оказывать предпринимателям покровительство и содействовать процветанию их бизнеса.

Взятка №1

300 млн рублей – такую сумму взятки первоначально планировал получить Соловьев.

В один из дней 2014 года он поручил на тот момент действующему замминистра транспорта – тезке Александру Соловьеву, с которым состоял в дружеских отношениях, – организовать в Москве встречу с Александром Забарским.

10 апреля 2014 года в отеле «Мариотт» глава рассказал бизнесмену о намерении получить вознаграждение, а взамен пообещал общее покровительство, попустительство по службе и заверил, что у предпринимателя не будет проблем с ведением бизнеса на территории региона. Соловьев понимал, что Александр Забарский согласится на его предложение, поскольку он не желает нести финансовые расходы в случае каких-либо нарушений.

Забарскому предложили передавать деньги по частям:

– 40 млн рублей – до 1 июня 2014 года;

– 130 млн рублей – до окончания строительства;

– 130 млн рублей – в период эксплуатации моста.

По своему опыту бизнесмен знал, что при финансировании контрактов органы госвласти могут уклоняться от принятия работ: проводить длительную проверку, несвоевременно перечислять деньги. Чтобы избежать негатива, Александр Забарский согласился, однако надеялся уменьшить размер взятки.

Позднее в ходе переговоров стороны сошлись на 139 млн рублей, что составило 1% от общей сметной стоимости строительства объекта концессионного соглашения.

43 млн рублей

Первую часть взятки в размере 43 млн рублей Соловьев планировал потратить на свою избирательную кампанию, а потому установил Забарскому срок – передать деньги до дня выборов главы, то есть до 14 сентября 2014 года. Чтобы как можно быстрее получить незаконное вознаграждение, Соловьев дал распоряжение Миндортрансу и Минфину оплатить часть выполненных работ ООО «РИК».

Сергей Полевиков по указанию Александра Забарского получил в офисе АКБ «Пересвет» в Москве 33 млн рублей, после чего поместил их в банковскую ячейку «Руссобанк». По поручению Соловьева, не зная о его намерениях, начальник учреждения безопасности дорожного движения Удмуртии Олег Храмов забрал деньги и доставил их в Ижевск, где передал жене заместителя министра транспорта Удмуртии.

Ещё 10 млн рублей Забарский передал в ТЦ «Звездочка» в сентябре 2014 года.

50 млн рублей

На встрече в московском ресторане «Пушкин», зная о наращивании концессионером объемов работ, Соловьев потребовал от Забарского очередную часть взятки – 50 млн рублей. Картонную коробку с деньгами экс-глава получил от бизнесмена в аэропорту Ижевска.

Доля в организации

В 2015 году Александр Забарский решил создать на базе ООО «Тюменьстальмост» организацию по производству металлоконструкций. Александр Соловьев потребовал от бизнесмена взятку в виде доли участия во вновь создаваемом обществе в размере не менее 30%. Чтобы скрыть сговор, долю решили оформить на доверенное лицо – Светлану Григорьеву – дочь замминистра, которая не знала о незаконных действиях отца.

ООО «Удмуртстальмост» с уставным капиталом в 9 млн рублей разместили в Можгинском районе Удмуртии. Долю оценили в 2,7 млн рублей.

Одна за одной

Как сообщил прокурор, осенью 2015 года Забарский дал указание Полевикову вновь подготовить в офисе АКБ «Пересвет» новую сумму для передачи, на этот раз 3,5 млн рублей. Согласовав свои действия с Соловьевым-младшим, Полевиков передал деньги Светлане Григорьевой. Она оставила их у себя на хранение.

Аналогичные действия были совершены и со взяткой в 1,5 млн рублей.

Позднее Григорьева приехала в Ижевск и отдала всю сумму своему отцу. 25 октября он приехал в деревню Каменное, где передал деньги Александру Соловьеву.

Следующую взятку в 6 млн рублей Соловьеву доставили в декабре.

В июне 2016 года по аналогичной схеме Александр Забарский передал еще 30 млн рублей.

Соловьев в свою очередь поручил подведомственным им Миндортрансу и Минфину оплатить работы ООО «РИК».

Ослабленный контроль

На этапе строительства у Александра Забарского возникли сложности с получением в Ростехнадзоре и инспекции Госстройнадзора Удмуртии (далее – ГСН) заключений о соответствии (ЗОС) объекта требованиям регламента, проектной документации и иным актам, которые являлись основанием для разрешения на ввод моста в эксплуатацию.

Александру Соловьеву было ясно, что подобная ситуация возникла из-за ослабленного строительного контроля со стороны Миндортранса, который не проводили проверки по указанию главы региона. В свою очередь Ростехнадзор и инспекция ГСН выявляли многочисленные нарушения.

В этой ситуации Соловьев-младший по поручению руководителя республики встретился с начальником инспекции ГСН – Виктором Коротаевым, где пояснил, что своевременный ввод объекта в эксплуатацию необходим, и попросил выдать ООО «РИК» заключение о соответствии, пообещав предоставить гарантийное письмо от подрядчика.

В нарушение требований законодательства заключение было выдано.

Несмотря на переговоры с замруководителя территориального управления Ростехнадзора Бориса Шапкина, ведомство отказало в выдаче ЗОС. В последующем инспекция ГСН отозвала и свое заключение.

Сговор с Валеевым

На этапе строительства ООО «РИК» требовались большие объемы ПГС. Рустему Валееву – владельцу ООО «Доминвест» и ООО «Стройинвест» – было известно о концессионном соглашении и о затруднениях с поставкой песка, а потому он заключил с концессионером договор.

В ноябре 2014 года Валеев учредил ООО «Ресурсинвест» и заключил договор на поставку песка.

Александр Соловьев узнал о привлечении к работам Валеева, с которым он долгое время находился в доверительных отношениях. Поскольку глава взял строительство под свой контроль, он остался недоволен заключением ООО «РИК» договора с бизнесменом без предварительного согласования.

В марте 2015 года Валеев встретился с Соловьевым у него дома в поселке Зуевы Ключи, где глава за взятку пообещал свое покровительство.

В мае Валеев сообщил о затруднениях в бизнесе, о частых случаях выбраковки песка, истощении запасов на месте добычи, задолженности по оплате песка, а также о необходимости в ускоренные сроки получить от Минприроды лицензию на пользование недрами для добычи ПГС.

В свою очередь Соловьев потребовал от предпринимателя в качестве взятки за поддержку его бизнеса услуги имущественного характера, а именно: поставить на кадастровый учет дом и земельный участок, принадлежащие его супруге. Известно, что дом в Зуевых Ключах являлся самовольной постройкой, возведен с нарушением разрешенного вида использования и выходит за пределы границ участка. Рыночная стоимость услуг обошлась Валееву в 29,7 тыс. рублей.

Купля-продажа

Следующая часть взятки от Валеева составила 5 млн рублей. По указанию Соловьева ему предстояло продать дом в Зуевых Ключах. Произвольно установленную цену Соловьев озвучил на уровне 15 млн рублей. Размер взятки должен был сложиться из разницы между произвольной ценой и покупной.

Бизнесмен подыскал покупателя – некоего Тарасова и убедил его купить недвижимость за 10 млн рублей, рассчитывая таким образом отдать Соловьеву взятку в размере 5 млн рублей. При этом покупателю пояснили, что договор заключат на 15 млн рублей, 5 из которых Валеев передаст заранее.

31 января 2019 года после оглашения прокурором заключения подсудимый бывший глава Удмуртии Александр Соловьев отказался выразить своё мнение по предъявленному обвинению.

Вскоре Завьяловский районный суд приступит к заслушиванию свидетелей по делу, которых насчитывается 144 человека.

Наша справка:

Александр Васильевич Соловьев родился в 1950 году в Алнашах.

В 1970-е годы работал на Ижевском электромеханическом заводе.

С конца 70-х трудился в дорожной отрасли - в «Удмуртавтодоре».

Несколько лет возглавлял Госсовет Удмуртии, после чего представлял республику в Совете Федерации.

4 апреля 2017 года по решению Президента России отрешен от должности в связи с утратой доверия.