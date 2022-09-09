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ПСБ открыл в Ижевске Центр уличного баскетбола международного класса

15:35, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
ПСБ открыл в Ижевске Центр уличного баскетбола международного класса
15:35, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
65
0
#Ижевск\n#Промсвязьбанк\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: ИА "Сусанин"
0

Площадка стала десятым объектом в рамках спортивного проекта «ПСБ — детям».

В столице Удмуртии открылся Центр уличного баскетбола. Он появился благодаря запуску «Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям» от Промсвязьбанка. Новая площадка появилась в Ижевске рядом с Дворцом детского творчества, став десятым по счёту подобным спортивным объектом международного класса, построенным ПСБ в России.

Центры уличного баскетбола ПСБ уже есть в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке. Вслед за Ижевском до конца 2022 года планируется запустить такие спортивные объекты в Оренбурге и Нальчике.

В торжественной церемонии открытия Центра уличного баскетбола в Ижевске приняли участие председатель ПСБ Пётр Фрадков, глава Удмуртии Александр Бречалов и президент Российской Федерации Баскетбола, уроженец Ижевска и легенда спорта Андрей Кириленко.

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Пётр Фрадков в своём выступлении отметил, что открытие площадки в Ижевске стало примером успешного спортивного сотрудничества ПСБ с регионами.

«Для нас это юбилейная — десятая — площадка в России. Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан. Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности — это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы, именно поэтому мы развиваем проект «ПСБ – детям» и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России», — подчеркнул Пётр Фрадков.

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В день открытия площадку уже опробовали баскетболисты — воспитанники спортивных школ Удмуртии. Мастер-класс для них провели серебряные призёры Олимпийских летних игр в Токио по баскетболу 3х3 Илья Карпенков и Кирилл Писклов. На соседнем корте состоялись соревнования на колясках в рамках нового инклюзивного проекта федерации «тихий!баскетбол». Их участниками стали игроки четырёх команд с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в приветственном слове подчеркнул, что в республике сделан акцент на развитии инфраструктуры в городах и сёлах региона.

«Главная задача — чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом в шаговой доступности. За последние пять лет мы построили в Удмуртии свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены и хоккейные коробки, лыжные базы и школьные стадионы. Уже намечены чёткие планы на следующую пятилетку. Баскетбол популярен в республике, и для комфортных тренировок спортсменов также создаётся отвечающая последним требованиям инфраструктура. Они показывают хорошие результаты на всероссийских соревнованиях — мужской клуб «Купол-Родники» занимает твёрдые позиции в Кубке России, спортсменки из Глазова вошли в пятёрку сильнейших команд школьной баскетбольной лиги страны «КЭС-БАСКЕТ», — сказал Александр Бречалов.

В новом центре смогут заниматься до 250 тысяч человек в год — на площади в 2 000 квадратных метров со всепогодным 12-слойным акриловым покрытием игрокам доступны пять площадок для баскетбола 3х3, оснащённые мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажёров.

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Андрей Кириленко также отметил, что спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА). Это позволяет проводить на нём международные соревнования.

«Очередной Центр уличного баскетбола появился в Ижевске — в городе, в котором я родился. Федерация баскетбола Удмуртской Республики работает очень активно. И появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо: здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. Здорово, что начинает работать и принятый нами формат. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования — в Калининграде, Тюмени, Туле. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов», — подчеркнул Андрей Кириленко.

Отметим, что посетить новую площадку для занятий баскетболом свободно сможет любой желающий житель Ижевска или гость столицы Удмуртии.

15:35, 09 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
65
0
#Ижевск\n#Промсвязьбанк\n#Удмуртия\n#баскетбол

 

 

 


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