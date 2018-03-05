Более тысячи народных избранников собрались 3 марта на восьми дискуссионных площадках.

Первый республиканский форум депутатов, избранных от партии «Единая Россия», прошел в Ижевске 3 марта. Более тысячи народных избранников разных уровней собрались на восьми дискуссионных площадках.

Темами для обсуждения стали: сельское хозяйство, здравоохранение и демография, культура и туризм, транспорт и дорожное хозяйство, образование, экономика и промышленность, молодежная политика, ЖКХ.

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов отметил масштабность и важность этого форума.

«На форуме рассматривалось и то, что было сказано и нашим главой России. И мы должны донести это до каждого жителя республики. Мы должны вложить это каждому в душу, в голову. Вот основная цель нашего сегодняшнего форума. На этих площадках задавали вопросы, которые беспокоят наше население, которые беспокоят жителей нашей республики, и они, я полагаю, найдут отражение в нашей законодательной инициативе в Удмуртии, и мы будем транслировать это на государственный уровень», - сказал Прасолов.

Алексей Прасолов на республиканском форуме депутатов Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-05.

Депутат государственной думы от Удмуртии Андрей Исаев подчеркнул необходимость работы совместно с депутатами местных советов.

«Такая совместная работа помогает нам всесторонне охватить все проблемы, которые волнуют людей, о которых люди говорят и задают нам вопросы. Я хотел бы сказать, что и для нас самих это общение очень важно», - сказал народный избранник.

Что касается послания президента России федеральному собранию, Андрей Исаев отметил, что сейчас поставленные главой страны задачи нужно наполнять конкретными решениями.

«Это потребует серьезной перестройки работы органов власти и местного самоуправления на всех уровнях. Будем начинать перестраиваться», - сказал Исаев.

Андрей Исаев о послании президента России Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-05.

Также народный избранник рассказал, что в планах партии «Единая Россия» - всерьёз взяться за тему диверсификации предприятий оборонной промышленности, на что Владимир Путин также обратил внимание.

Среди участников первого республиканского форума депутатов от партии «Единая Россия» также был депутат Госдумы, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он положительно отозвался об идее оснащения мест с массовым пребыванием людей дефибрилляторами ижевского производства. Напомним, что эта идея родилась в государственном совете Удмуртии.

«Это не просто экономическая выгода. Это практически десятки, а то и сотни спасенных людей», - отметил Морозов.

Одним из важных пунктов выступления президента было финансирование здравоохранения. В частности, Владимир Путин предложил вдвое увеличить расходы на медицину.

Дмитрий Морозов на республиканском форуме депутатов в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-05.

Морозов также напомнил о том, что глава государства дал поручение о выделении на реконструкцию и дооснащение детских поликлиник 30 миллиардов рублей в течение трех лет. Кроме того, сейчас разрабатывается «Закон о паллиативной помощи», который может быть принят в течение этого года.

«Мы сейчас стали инициаторами изменений школьной медицины. Я сейчас вношу в государственный совет четыре изменения в законодательстве, которые касаются и возможности педагогов оказывать первую помощь, и ответственность родителей за предоставление информации о здоровье школьника. В образовательные учреждения, школьные и дошкольные должен быть возвращен медицинский работник», - сказал Дмитрий Морозов.

Завершился форум общим пленарным заседанием, на котором выступил и глава Удмуртии Александр Бречалов. В своем выступлении руководитель региона акцентировал внимание на изменениях, которые произошли в России за последние два десятилетия.

«Мы по праву должны оценить те изменения, которые происходят, и те возможности, которые у нас есть. Для себя в послании президента страны я выявил два главных очень важных ключевых тезиса. Первое – это то, о чём я говорю много в последнее время на всех форумах и площадках – мир очень быстро меняется. Изменения технологически настолько происходят быстро, что мы, согласовывая один вид продукции какой-то там НИОКР, по времени уже начинаем проигрывать, в какой-то другой территории уже начинают её выпускать. Из этого вывод: нам с вами надо научиться управлять изменениями и оперативно на них реагировать, ни в коем случае не самоуспокаиваться. И вторая ключевая фраза – Россия была, есть и будет страной возможностей. <…> В наших силах сделать всё то, о чём Владимир Владимирович говорил в своём послании», - резюмировал Александр Бречалов.

Александр Бречалов на республиканском форуме депутатов Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-05.

Планируется, что мероприятие подобного формата будут проводиться и в дальнейшем. По мнению властей, такой диалог поможет более эффективно развиваться и решать задачи, поставленные руководством страны.