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Отпуск под вопросом

11:50, 15 июля, 2021
Отпуск под вопросом
11:50, 15 июля, 2021
104
0
#отдых\n#туризм\n#бизнес\n#общество\n#отпуск\n#места отдыха\n#вакцинация\n#коронавирус\n#полезный город
Фото: pixabay.com
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Особенности пандемийного отдыха на курортах России и мира.

Пандемия в разгаре, но россияне не намерены отказываться от отдыха на курортах. Вопрос только в том, куда поехать. Краснодарский край и Крым вводят дополнительные ограничения для непривитых путешественников и страдают от последствий наводнений. Зарубежные страны или закрыты для россиян, или тоже требуют результаты ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации. Портал Plus-one.ru узнал, почему в разгар сезона отечественная туриндустрия несет убытки.

Россияне не готовы прививаться ради поездки на российский юг

На фоне роста числа заболевших в Краснодарском крае ужесточили требования к туристам. 24 июня глава региона Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля отдыхающие смогут заселиться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста не старше 72 часов. С 1 августа, согласно указу губернатора, объекты размещения смогут принимать приезжих только с сертификатом о вакцинации или документами, подтверждающими наличие медицинских противопоказаний. Однако на частный сектор ограничения не распространяются.

Решение властей вызвало негативную реакцию как туроператоров, так и туристов, которые массово начали сдавать купленные туры и перестали бронировать будущие поездки. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первые четыре дня после введения новых правил среднедневные продажи туров на краснодарские курорты сократились в два-три раза.

Основная причина отказа заключается в нежелании или отсутствии возможности вакцинироваться. Проведенный в конце июня опрос сервиса SuperJob показал, что сделать прививку от коронавируса ради отпуска в Краснодарском крае готовы только 3% жителей России. 19% опрошенных сказали, что они планируют пройти вакцинацию независимо от требований региона. Еще 53% заявили, что не будут прививаться ни при каких условиях. При этом ради поездки за границу готовы вакцинироваться 20% россиян.

Результаты опроса АТОР, в котором на 12 июля приняли участие более 5,6 тыс. человек, показывают, что 13% россиян готовы сделать прививку ради того, чтобы поехать в страну, которая принимает вакцинированных туристов без ПЦР-тестов. Так они надеются сэкономить время и деньги. Большинство опрошенных (45%) не станут вакцинироваться, а предпочтут поехать за границу с ПЦР-тестами или выберут страну, где они не нужны. 12% опрошенных не станут делать прививку и будут отдыхать в России. Еще 24% сообщили, что они уже вакцинированы, а 6% опрошенных не приняли решения по этому вопросу.

В АТОР прогнозировали, что только в августе от поездок в Краснодарский край могут отказаться от 50% до 80% из 2,5 млн туристов, которые купили путевки у туроператоров или забронировали места в объектах размещения самостоятельно. С учетом того, что средняя стоимость тура на человека составляет около 20 тыс. рублей, за последний месяц лета Краснодарский край может потерять от 25 млрд до 40 млрд рублей. К этой сумме следует добавить еще 15-25 млрд рублей, которые могут быть потеряны в транспортном, ресторанном и развлекательном секторах, говорили в ассоциации.

Вскоре губернатор Вениамин Кондратьев смягчил требования к въезжающим в регион туристам. В течение июля объекты размещения смогут заселять отдыхающих при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или документа, подтверждающего перенесенное заболевание (со дня выздоровления должно пройти не более полугода). Последний необходимо получить в поликлинике или на портале госуслуг. С 1 августа путешественники должны иметь сертификат о перенесенном заболевании, сертификат о вакцинации или привиться в течение трех дней с момента заселения. Те, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, должны иметь при себе справку и отрицательный результат ПЦР-теста. ПЦР-тест также должны делать дети старше шести лет.

Однако эти послабления, как утверждают представители индустрии, не помогут восстановить турпоток. «Уже продажи на август и сентябрь практически встали, — объяснил Plus-one.ru генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. — И причина не только в уже принятых ограничениях, но в возможности введения новых. У туристов нет уверенности, что они смогут подстроиться или выполнить новые требования». Илья Уманский добавляет, что в июне загрузка на курортах Краснодарского края в высоком и среднем ценовом сегменте достигала 90%, а в экономе — 78%. В августе средняя загрузка на краснодарских курортах может составить 55-60%, а на крымских — от 40% до 70% для высокого и среднего ценового сегмента и от 17% до 30% — для эконома. Ограничения, по словам главы «Алеана», влияют и на другие виды туризма, включая экскурсионный.

7 июля глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристы продолжают отменять бронирования на август, хотя многие надеются на смягчение ограничений. Она обратилась к губернатору края с просьбой об изменении правил. По ее мнению, приезжающие на отдых в Краснодарский край должны предоставлять только ПЦР-тесты.

«В июле из-за требования о предоставлении ПЦР-тестов от поездок отказалось только 5% туристов, — рассказал Plus-one.ru генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. — Люди готовы делать тесты, это массовая процедура, которая не вызывает раздражения. Но прививка — совсем не массовая история: сейчас в регионах привито от 15% до 20% населения. Это означает, что в августе — а это важнейший месяц в сезоне — Краснодарский край может потерять от 60% до 70% турпотока. По итогам года потери могут составить 15-20%». (все показатели сравниваются с 2019 годом, — прим. Plus-one.ru).

9 июля в Краснодарском крае снова изменили требования для туристов. С 1 августа заселиться в объекты размещения можно будет с отрицательным результатом ПЦР-теста. Однако в течение трех дней отдыхающие должны будут сделать прививку на месте. Для этого регион попросил дополнительно выделить 300 тыс. доз вакцины, сообщил Вениамин Кондратьев. «В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация», — написал он в своем телеграм-канале.

Крым пока воздерживается от жестких мер, но, как считает Сергей Ромашкин, глава республики Сергей Аксёнов «со дня на день может придумать что-то похожее». Сейчас ограничения действуют только в Севастополе: с 28 июля туристы, которые решили остановиться в отелях или гостиницах города, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации, а с 16 июля — только сертификат о вакцинации или справку о наличии антител, полученную не позднее, чем за месяц до заселения.

Из-за сложившейся ситуации многие туристы взяли паузу и ничего не покупают. «У финансистов есть такое выражение — «уйти в кэш», или «уйти в деньги», — говорит гендиректор «Дельфина». — Туристы забрали деньги и ждут, что будет дальше. Если Кондратьев отменит свое решение по августу, то многие купят то, что хотели: сейчас навалом свободных мест. То же самое с Крымом. Если Аксёнов не введет никаких ограничений — а это станет известно буквально в течение 7-10 дней — то, значит, поедут и туда».

Туристы опасаются оказаться жертвами стихии

Второй негативный фактор, который может заставить туристов отказаться от поездки на российский юг — неблагоприятные погодные условия, говорят представители туроператоров. В середине июня на Крым обрушились ливни. Сильнее всего затопило Керчь и Ялту. Один человек погиб. В начале июля сильные дожди также прошли и в Краснодарском крае. 6 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в шести городах и районах: Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Славянском и Северском районах. Жертвами паводка в Краснодарском крае стали четыре человека.

Тем не менее этот фактор считается менее серьезным по сравнению с ограничительными мерами. «Картинки ужасные, но они могут повлиять только на тех, кто в настоящее время принимает решение о поездке, — говорит Сергей Ромашкин. — Сейчас люди покупают туры на середину или конец июля — понятно, что к этому времени все нормализуется. А те, кто уже там, — это заложники ситуации. Они не могут бросить уже оплаченные отели и самолеты, остается только пару дней потерпеть». С этим соглашается и Илья Уманский из «Алеана». «Неблагоприятные погодные условия оказывают минимальное действие на поток отдыхающих. Туристы не прерывали отдых и не отказывались от предстоящих поездок. Обычно такие решения следуют при продолжительных неблагоприятных погодных условиях», — объясняет он.

Возвращение конкурентов отечественных курортов

Эксперты говорят еще и о так называемом «турецком» факторе. Турция — одно из самых доступных и популярных зарубежных направлений у российских путешественников: только в 2019 году туда было совершено почти 7 млн поездок (как туристических, так и с другими целями). После открытия авиасообщения эта страна начала частично оттягивать спрос с российских курортов, прежде всего высокого и среднего уровня. Как сообщил Сергей Ромашкин, сейчас в Турцию ежедневно улетают около 30 тыс. россиян. По итогам этого года количество туристов из России может достичь 2-2,5 млн, ожидают туроператоры. Сейчас для въезда в Турцию нужен либо отрицательный результат ПЦР-теста (подойдет также антиген-тест), либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенном заболевании.

Среди других направлений, которые могут оказаться популярными среди россиян в этом году, — Болгария, Греция, Кипр, Черногория, Хорватия. Они, по оценкам Сергея Ромашкина, к концу года смогут принять около 500 тыс. человек. Но и там к туристам предъявляют различные требования. Например, чтобы въехать на Кипр, потребуется сделать два ПЦР-теста — один не ранее чем за 72 часа до вылета, а второй — сразу по прилету. С 8 июля тесты не нужно делать тем, кто привился российской вакциной «Спутник V», китайской Sinopharm или препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств. Для въезда в Хорватию тоже потребуется либо результат ПЦР-теста (не старше 48 часов), либо документы, подтверждающие вакцинацию (в том числе «Спутником V») или перенесенное заболевание. Черногория готова принимать россиян без тестов и прививок. Кроме того, власти страны обещают бесплатно оказать медицинскую помощь заболевшим туристам. Правда, между Россией и Черногорией по-прежнему закрыто авиасообщение: добраться в страну можно, например, через Сербию или Турцию.

Многие страны ближнего зарубежья, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Армению, тоже предъявляют к въезжающим из России минимальные требования. Но с ними, как говорит Сергей Ромашкин, «другая беда». «Сейчас выполняется очень небольшое количество рейсов, конкуренции среди авиаперевозчиков нет, «Аэрофлот» фактически монополизировал некоторые направления. Соответственно, цены на билеты в два-три раза выше, чем в прошлом году», — поясняет он. Илья Уманский напоминает, что привычного заграничного отдыха у россиян не было полтора года, поэтому они выбирают страны СНГ в надежде получить новые впечатления.

11:50, 15 июля, 2021
Дарья Саушина
104
0
#отдых\n#туризм\n#бизнес\n#общество\n#отпуск\n#места отдыха\n#вакцинация\n#коронавирус\n#полезный город

 

 

 


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