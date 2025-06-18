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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии временно ограничили работу мобильного интернета

15:05, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии временно ограничили работу мобильного интернета
15:05, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
834
0
#Удмуртия\n#интернет\n#безопасность\n#ограничения
Источник фото: unsplash.com (Frederik Lipfert)
834
0

Тестовая проверка займёт неопределённое количество времени.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 18 июня для усиления безопасности ввели систему временных ограничений работы мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Оперативный штаб Удмуртской Республики решил провести тестирование системы в ряде районов региона. Проверка затянется на неопределённое время. 

Отмечается, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать. Также жители могут подключаться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендуют подключить проводной интернет, чтобы у них работали терминалы оплаты. 

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15:05, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
834
0
#Удмуртия\n#интернет\n#безопасность\n#ограничения