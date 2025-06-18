Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 18 июня для усиления безопасности ввели систему временных ограничений работы мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Оперативный штаб Удмуртской Республики решил провести тестирование системы в ряде районов региона. Проверка затянется на неопределённое время.

Отмечается, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать. Также жители могут подключаться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендуют подключить проводной интернет, чтобы у них работали терминалы оплаты.