Штраф в 2 тыс. рублей - это всё, что грозит за торговлю запрещенным к продаже веществом. Но его совсем несложно найти в Ижевске. Нашли мы его и в официальном ГОСТе Российской Федерации.

В нашу редакцию обратилась Светлана (имя изменено), сообщившая, что ее несовершеннолетнему ребенку гость из одного южного государства продал насвай - вещество на основе табака. Обеспокоенная этим фактом женщина даже обратилась в полицию, но, по ее мнению, никто не борется с торговлей этим экзотическим дурманом.

Что такое насвай и чем он опасен

В 2005 году в России был разработан ГОСТ Р 52463-2005 «Табак и табачные изделия. Термины и определения». В этот список под номером 268 попал и насвай, как «сосательный табак, изготовленный из очищенной махорочной или табачной пыли, щелочных и клеящих веществ, с добавлением или без добавления растительного масла, нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Однако 23 февраля 2013 года президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно п. 8 ст. 19 этого закона оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком в Российской Федерации запрещена.

Это значит, что до 2013 года Роспотребнадзор теоретически мог принять насвай на проверку как табачное изделие. Но это всегда было изделие кустарного производства. А значит, никаким ГОСТам на содержимое и технологию он никогда и не соответствовал. Масса, продающаяся с рук, может содержать все что угодно. Токсикологические исследования специалистов Роспотребнадзора показали, что в составе образцов насвая обнаруживали соли тяжелых металлов (кадмия, свинца, ртути), а также мышьяк, токсические органические компоненты, смолы, алифатические альдегиды и инфекционные микроорганизмы.

В Ижевске продают "насвай" несовершеннолетним Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-15.

В итоге сейчас с этим дурманом борется только полиция и только в рамках административного кодекса, который предусматривает штрафы за незаконную торговлю веществом.

Внешне насвай представляет собой либо порошкообразное вещество либо прессованные гранулы разнообразной формы от светло-зеленого до темно-зелёно-коричневого цвета. Зачастую слабо блестит. Но ощупь – жирное. Обладает сильным запахом. Воздействие никотина, содержащегося в табаке, происходит при всасывании в слизистую ротовой полости.

По мнению заведующего отделением мужского наркологического отделения номер 6 Республиканского наркодиспансера Андрея Заболотского, насвай может стать первым в жизни молодого человека опасным психоактивным веществом, стартовым наркотиком: «Безусловно, употребление данного вещества вызывает зависимость от никотина, так как в нем содержится табак <…> Обычно именно продавцы для того, чтобы усилить действие психоактивное, добавляют туда вещества, которые увеличивают в разы психическую зависимость. Дабы подсадить человека на употребление наркотических веществ».

Опасения врача косвенно подтверждает замначальника полиции УМВД России по охране общественного порядка по Ижевску Сергей Якимов: «Проблема насвая заключается в том, что действительно в его составляющие могут добавлять наркотические вещества, которые запрещены в Российской Федерации». Поэтому полицейские при задержании человека с насваем всегда берут вещество на анализ. В ходе таких исследований обнаруживают и гашиш, и другие опиаты.

Врач Андрей Заболотский рассказал, что, по данным врачей, употребление насвая влечет и несколько смертельно-опасных рисков для здоровья: «Идет закономерность с нарушениями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также опухолевые образования ротовой полости, то есть рак губы, например». Онкологи полагают, что до 80 процентов злокачественных опухолей губы, языка и гортани связаны именно с употреблением таких табачных суррогатов как насвай. Дурман может стать и причиной бесплодия.

У постоянно жующих насвай часто наблюдается рвота. При многократной рвоте в желудочно-кишечном тракте может лопнуть сосуд и открыться желудочно-кишечное кровотечение. Такие острые состояния часто становятся летальными.





фото - theopenasia.net





Кто и как в Ижевске толкает насвай

По словам Светланы, она обеспокоилась поведением своего ребенка, который попал в откровенно плохую компанию сверстников. Своими опасениями она поделилась с бабушкой ребенка. Та решила проследить за тем, чем же занимается компания этих неспокойных дети.

И однажды 12- и 13-летние дети отправились из Устиновского района в центр города, где посетили один из многочисленных торговых центров. Там они прошли в подсобное помещение, где находились двое жителей южных республик, работающих в России. Пожилая женщина сначала не поняла, зачем общаются дети и эти уже взрослые люди. Подумала о другом, но тоже не о хорошем. Потом увидела, как один из «гостей» Ижевска передал подростку небольшой пакетик, с которым юноша стремительно убежал. Бабушка заинтересовалась этим свертком. А пообщавшись с работниками и постоянными посетителями центра ижевская «мисс Марпл» выяснила, что ребята с юга занимаются подпольной торговлей регулярно.

Бабушка обратилась в полицию. Приехавший полицейский составил протокол, провел осмотр места происшествия. Светлана, рассказывая об этом, выглядела обескураженной: «Со стороны полиции нас только вызывали, навели там шмон, и его отпустили». По ее словам, полицейский рассказал, что гастарбайтеры «толкают» насвай. А он по закону наркотиком не является. И все, что можно сделать - оштрафовать за сам факт незаконной торговли запрещенным табачным изделием.

В полиции на запрос информагентства «Сусанин» ответил замначальника полиции УМВД России по охране общественного порядка по Ижевску Сергей Якимов. Он рассказал, что полиция не устраняется от борьбы с употреблением насвая подростками. Но и полномочия полицейских строго ограничены законом: «Мы обязательно фиксируем, документируем данные факты. По итогам рассмотрения материалов привлекаем данных лиц к ответственности <...> На территории города Ижевска в текущем году (в 2018 году – прим. ред.) выявлено два таких нарушения. Были проведены проверки по каждому из них. И по результатам проверок виновные лица были привлечены к административной ответственности. То есть был наложен штраф на каждого из них в размере двух тысяч рублей».

Действия торговцев насваем подпадают под статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Несоблюдение ограничений и нарушение запретов сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями»). Дилерам, как частным лицам, светит от двух до пяти тысяч рублей штрафа.

Такая ситуация вызывает у Светланы понятное негодование: «Наших детей травят. За такое надо высылать из страны».

Как распознать, что ребенок употребляет насвай

Нарколог Андрей Заболотский поделился своими наблюдениями за зависимыми людьми: «Обычно, в большинстве случаев, первое употребление происходит в кругу сверстников. Предлагают употребить. В дальнейшем человек, попробовав, испытав те или иные ощущения, повторно употребляет спустя какой-то короткий промежуток времени, дабы испытать те же самый ощущения».

Кроме расстройства пищеварения и общего ухудшения здоровья, можно отметить несколько признаков того, что пора обратиться к наркологу. Заболотский выделил основные признаки злоупотребления насваем: «В большинстве случаев наши пациенты отмечают, что оказывается психотропное действие на них после употребления. То есть у человека наблюдается неврозоподобное состояние. Они бывают агрессивные, либо начинается апатия, слабость в теле, и в дальнейшем возникает желание употреблять дальше вновь, вновь и вновь».

В этой ситуации требуется безусловный отказ от употребления любых видов психоактивных веществ. Необходимо обратиться к наркологу. В Республиканском наркодиспансере есть телефон доверия +7 (3412) 715-333). Можно и просто обратиться за консультацией, придя на прием.