В этом году в системе ФСИН России появился новый профессиональный праздник. У социальных работников уголовно-исполнительной системы теперь есть своя дата — 30 марта. Именно в этот день приказом Минюста России в 2000 году впервые в структуру исправительных учреждений введена группа социальной защиты осужденных.

Чтобы узнать, чем занимаются люди этой профессии, мы поговорили с Новожиловой Ириной Анатольевной — старшим специалистом по социальной работе группы социальной защиты и учёта трудового стажа осуждённых ИК-8 УФСИН России по Удмуртской Республике.





Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

— Социальные работники уголовно-исполнительной системы — это люди, к которым осуждённые обращаются со своими проблемами, и которые, по мере своих возможностей, стараются помочь эти проблемы решить. По сути это такой МФЦ для заключённых.

Так, важным аспектом нашей работы является восстановление утраченных документов для осуждённых, таких как полис обязательного медицинского страхования, пенсионное удостоверение, страховой номер индивидуального лицевого счета. У многих из них по прибытию данные документы отсутствуют. Мы помогаем их восстановить, и при освобождении человек получает эти документы на руки.

Еще одним приоритетным направлением в нашей работе является помощь лицам, достигшим пенсионного возраста, и инвалидам. Мы помогаем им в восстановлении трудового стажа, необходимого для своевременного назначения пенсии, заполнении документов и направлении их в соответствующие инстанции. Вообще, все отношения осуждённых с институтами внешнего мира возможны только через группу социальной защиты.

Так, например, в 2016 году у одного осуждённого подошло время для назначения страховой пенсии по возрасту. Но у него не хватило баллов, и ему отказали в назначении. В 2017 году он освободился, а в прошлом году снова вернулся к нам и всё ещё без пенсии. Я решила созвониться с пенсионным фондом, и мы совместно стали искать возможности для поиска недостающих баллов. Выяснили, что он ухаживал за престарелой матерью, а за это тоже начисляются баллы. Подтвердили уход за престарелой матерью документально, впоследствии подготовили и направили в пенсионный фонд документы о назначении пенсии. В настоящее время пенсия ежемесячно поступает на его лицевой счет. Этот случай примечателен ещё и тем, что в процессе всех поисков мы помогли осужденному восстановить социально полезные связи с сестрой, с которой он длительное время не поддерживал отношения.

А недавно был случай — очень скромный осуждённый утратил связь с дочерью. Очень долго мялся перед тем, как ко мне подойти, но всё-таки смог найти в себе силы рассказать о своей проблеме. Он знал только адрес дочери, но не знал, живет ли она еще там. Мне удалось связаться с участковым, который вышел на адрес, нашёл эту девушку, передал ей, что отец ее разыскивает и хочет общаться. Как выяснилось, дочь и сама занималась поисками своего отца и не знала, что он отбывает наказание и передала участковому свой номер телефона. И здесь, конечно, стоит сказать спасибо участковому, потому что это не входит в его обязанности, он просто по-человечески отнёсся к проблеме и помог её решить.

В настоящее время одним из основных направлений исправления осужденных является их последующая ресоциализация в обществе, и именно с этой целью в учреждении организована Школа подготовки осужденных к освобождению. Надо отметить, что в последние годы гражданское общество повернулось к нам лицом. Раньше было очень тяжело привлечь стороннюю организацию для участия в работе Школы подготовки, многие просто боялись приезжать и общаться с осужденными. А сейчас ситуация изменилась, и многие идут навстречу.

Занятия в «Школе подготовки к освобождению» проходят следующим образом: собирается группа 30-40 человек, и приглашённый гость рассказывает что-то полезное для интеграции в общество. Например, на этих занятиях осуждённые из уст представителя центра занятости могут услышать, что их всегда ждут в центре занятости, так как они являются приоритетной группой для оказания помощи в трудоустройстве. Это очень помогает тем, кто считает, что срок в колонии — это клеймо, с которым уже никуда не возьмут.

Также, на этих занятиях осужденные узнают о существовании комплексных центров социального обслуживания населения, потому что многие из них имеют большие сроки отбывания наказания, и во времена, когда были осуждены, таких учреждений ещё не существовало. В этих центрах можно получить вещи гражданского образца, постричься, получить юридическую помощь, где-то даже есть горячее питание, материальную помощь. Причём такие центры есть как в каждом районе города Ижевска, так и в каждом районе Удмуртии.

Для того чтобы адаптировать освобождающихся к реалиям жизни на свободе, к занятиям привлекаются представители Центра финансового просвещения, Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Сбербанка с уроками финансовой грамотности. Они рассказывают об изменениях в сфере обращения с деньгами за последние годы и дают советы, как не попасться на удочку мошенников, что такое сайт Госуслуг и чем он может быть полезен, проводят обзор современных мобильных устройств и учат с ними обращаться. Правда, все занятия проходят не на реальных устройствах, а с экрана проектора. Мы шутим, что для некоторых это может стать руководством к действию, но на самом деле у нас есть такие осуждённые, которые даже никогда и не видели пластиковую банковскую карту. Специально для них сотрудники Сбербанка привозили и показывали макеты карт, объясняли, как ей пользоваться.

В колонии человек отсекается от своих зависимостей (будь то алкогольная или наркотическая), у него проясняется голова, и он начинает понимать, как ему стоит жить. И наша задача, в числе прочего, донести до них, что полноценная жизнь вполне возможна без употребления этих средств.

И трудоустройство в этом играет первостепенную роль. Поэтому огромное значение имеют ярмарки вакансий, которые регулярно проводятся в учреждении, где предлагается большое количество вариантов работы. Для тех, кто хочет полностью сменить окружение, есть возможность трудоустроиться вахтовым методом: на металлургических заводах, на предприятиях по производству пищевых продуктов и косметических средств. Некоторые из бывших осужденных, кто уехали работать вахтой, смогли создать семьи, наладить быт и вести законопослушный образ жизни. Есть бывшие осужденные, которые таким образом устроили свою жизнь, и мы их приглашаем для встреч с нашими осуждёнными, чтобы они делились своим опытом.

От нас в первую очередь зависит, каким подготовленным для жизни осужденный будет, вернувшись в ту же среду. Бывает, осуждённый говорит «я не хочу возвращаться домой, я точно знаю, что меня ждёт дальше, если вернусь». И таким осужденным я советую соглашаться на работу вахтовым методом и уезжать, чтобы эту среду сменить.

Зачастую у человека, который освобождается, возникают проблемы с жильём, мы звоним в администрацию его района и просим об оказании ему помощи в выделении стройматериалов для восстановления жилья, которое обветшало за время его отсутствия, оказание материальной помощи как лицу, находящемуся в трудной жизненной ситуации.

При освобождении мы выдаём им памятку и говорим: «в случае проблем — звоните». И звонят. Иногда просто, чтобы сказать, что всё хорошо, или поздравить с каким-то праздником. Совсем недавно звонил бывший осужденный в состоянии алкогольного опьянения и просил срочно помочь ему трудоустроиться вахтовым методом, так как понял, что дальнейшее проживание по прежнему месту жительства и окружение не дают возможности вернуться к полноценной, трезвой жизни. У меня получилось связать его с работодателем и отправить на вахту.

Впрочем, решение насущных проблем заключённых — не единственная задача социальных работников. Они, как и вообще все сотрудники уголовно-исполнительной системы, объединены одной главной целью.

Мы привыкли считать, что помещение осуждённых в места лишения свободы — это способ временно изолировать преступника от общества, и на этом всё. На самом деле, это не совсем так. Любого заключённого при этом пытаются исправить и сделать так, чтобы он больше не возвращался в колонию.

О том, как это происходит, мы поговорили с заместителем начальника отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Удмуртской Республике Кропотиным Константином Александровичем.





Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

— Что касается детских колоний — их осталось в России всего 13. С несовершеннолетними, которые туда попадают, занимаются, стараясь вернуть на правильный путь. Каждый день в воспитательной колонии проходят мероприятия. Их проводят не только сотрудники, но и сторонние организации: дважды в неделю проводит занятия национальная библиотека, регулярные гости — представители федерации армрестлинга и многие другие. При этом, конечно основная цель этих встреч — донести пагубную суть их поведения, которым дети разрушают своё будущее.



Помимо воспитательной работы, социальные работники помогают воспитанникам и в других сферах. Так, в случае с сиротами, например, не все из них знают, что им положено жильё. Таким детям помогают правильно оформить и подать документы, чтобы встать в очередь на его получение. Был случай, когда осуждённый решил через соцработника узнать своё место в очереди и выяснилось, что ему уже можно приходить за ключами от квартиры.

Забота проявляется и о взрослых преступниках, впервые попадающих в места лишения свободы. Они оказываются в среде, где им всё незнакомо, поэтому задачей сотрудников является смягчить этот стресс. Приезжая в колонии, я проверяю, приходил ли к новичкам соцработник, приходил ли психилог, получилось ли у них поговорить.

Общей задачей всех работников колонии является воспитательный процесс — исправление осуждённого. И оно заключается не в том, чтобы растить его чувство вины и напоминать ему о том, что он сделал. Вместо этого мы апеллируем к тому, что теряет человек, оказываясь в местах лишения свободы в результате своего поступка. Так, при наличии годовалого ребёнка и длительном сроке — человек пропускает всё детство своего чада. Он уже не поносит его на руках, не проснётся ночью от его плача.

При этом ключевым моментом воспитательного процесса является то, что человек должен довериться не просто тем людям, которые к нему приходят, а в целом системе. Поэтому, например, что касается условий содержания, в представлении многих колония — мрачное место, где все осуждённые ходят с руками за спиной или даже гуськом. Уверяю вас, это не так. В дни открытых дверей (как бы парадоксально это ни звучало применительно к колонии — прим. ред.) родственники осуждённых могут в этом убедиться. По словам некоторых из них, у ряда осуждённых на свободе были более скромные жизненные условия.

Мы стремимся сделать систему максимально прозрачной, исключить из неё весь возможный негатив и добавить заботы. Так, попадая к нам, человек может решить ряд своих житейских проблем, которыми не смог или не захотел заниматься раньше. Людям, потерявшим паспорт, помогут его восстановить. Нуждающимся в лечении проведут медицинские обследования. При соответствии критериям здесь помогут человеку получить группу инвалидности, даже если он не знал, что она ему положена.

Если осуждённый подлежит освобождению по болезни, то медицинские работники проводят процедуру освидетельствования, передают документы в суд, и его освобождают. Если нет возможности оказать медицинскую помощь в местах лишения свободы, осужденного вывозят в городскую клинику и кладут в палату, где гражданские врачи лечат его наравне с обычными пациентами.

Что касается поведения осужденных и условно-досрочного освобождения, я всегда говорю им «вы сами пишете себе историю». Как преподаватель в ВУЗе берёт зачётку и смотрит на предыдущие оценки, чтобы понять, что из себя представляет студент перед ним, так и на суде изучается характеристика осуждённого, его поощрения и взыскания, предыдущие судимости и поведение.

Порой мы помогаем осуждённым взглянуть на ситуацию под таким углом, о существовании которого они даже не задумываются. Например, мы стараемся донести, что если у человека имеются непогашенные исковые задолженности, то эта история не заканчивается в местах лишения свободы. После освобождения такой долг никуда не денется, а приставы всё равно будут искать способы его погашения. Так почему бы осуждённому не возмещать по исполнительному листу из заработанных денег?

Или вот приведу пример из своей практики в бытность начальником отряда. У меня в отряде отбывал наказание осуждённый, у которого в соответствии с приговором суда была возложена обязанность по возмещению материального вреда в размере 500 тысяч рублей потерпевшей стороне. Он его не платил, поскольку в исправительное учреждение исполнительный лист не поступал. Я объяснил осуждённому, что сумма ущерба определена в приговоре, и он всё равно должен его возместить. Поэтому необходимо пытаться сделать это всеми доступными способами. В его случае был адрес потерпевшего, поэтому осуждённый начал отправлять деньги почтовыми переводами. Но деньги начали возвращаться, то есть по месту их никто не получал. Написал письмо на этот адрес, но оно тоже осталось без ответа. Тогда я предложил, чтобы его родственники вышли, доехали и узнали, почему так происходит. Выяснилось, что по этому адресу уже никто не живёт. Как бы то ни было, несмотря на то, что осуждённый не возместил материальный вред, на суде мы рассказали и подтвердили документами, что предпринимались многочисленные попытки сделать это, и они не увенчались успехом по независящим от него обстоятельствам. Суд всё это учёл и принял решение о его условно-досрочном освобождении.

Что касается работы, а в колонии все осуждённые работают, здесь мы тоже не бросаем человека: если в колонии швейное производство, а он не умеет шить — есть образовательное учреждение, где профессиональные преподаватели на реальном оборудовании обучают этой профессии, даже если это займёт несколько месяцев. Разумеется, такой подход касается не только этой профессии: мы также обучаем каменщиков, плотников, работников мебельного производства и даже работе на станках лазерной резки.

Не обошли стороной и общественную сторону жизни осуждённых. Зимой они делают тематические снежные композиции. Существует всероссийский конкурс «В зоне талантов» — аналог телевизионного шоу «Удивительные люди». Мы записали выступления наших осуждённых и показали по кабельному телевидению такие ролики со всей России. В Челябинской области ежегодно проводится кинофестиваль «Надежда», куда отправляются видеоработы осуждённых из многих регионов России. Однажды работа из Удмуртии выиграла в этом конкурсе сразу в двух номинациях. Также осуждённые из Удмуртии в этом году стали лауреатами всероссийского конкурса песни для осуждённых «Калина красная». Вообще, за 2022 год в местах лишения свободы Удмуртии провели 1264 культурно-массовых мероприятия.

Что касается духовной стороны жизни — за каждым исправительным учреждением закреплены представитель православия и представитель мусульманства. И, например, в случае с православием, в среднем 2-4 раза в месяц проводится служба. И это минимум, обычно священники приходят чаще: на занятия или для проведения ритуалов — крещение, венчание. При этом на службу ходить никто не заставляет, всё строго по желанию. Мы всем осужденным говорим, что это право, а не обязанность. Тем не менее по православным праздникам, как и в городе, храмы всегда полны.

Однако что бы мы ни делали, мы никогда не знаем, к каким результатам приведут наши усилия.

Показательны два недавних случая освободившихся людей из моего отряда. Один нашёл работу в тепловой компании и стал добропорядочным членом общества, а второй вернулся в колонию.

Оставшийся на свободе видит это так: «Кто хочет — тот найдёт работу. Если человек ставит своей целью вернуться в общество и отвернуться от своего негативного прошлого — он точно сможет это сделать».

При разговоре со вторым выяснилось, что он тоже пытался стать законопослушным гражданином — устроился в такси и начал зарабатывать деньги. Но на беду его очередным клиентом оказался бывший знакомый из криминальной среды. «Поддался искушению, связался с наркотиками и потерял всё в один день». Один маленький шаг в сторону, и человек возвращается в места лишения свободы.

Возникает ощущение, что психологически здесь есть схожесть с разрушительными вредными привычками. Для завязавшего человека не бывает «только одной сигареты» или «маленькой рюмки». Любое нарушение данных себе зароков ведёт к срыву с непредсказуемыми последствиями.

Получается, что каким бы ни было отношение к человеку в колонии, вернётся он туда или нет — зависит только от его намерения исправиться и собственной воли следовать этому намерению. И со своей стороны сотрудники уголовно-исполнительной системы Удмуртии (да и всей России) продолжают делать всё, чтобы это намерение у осуждённых появилось.