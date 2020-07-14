Вслед за вебкам-бизнесом в Ижевске начали процветать и салоны эротического массажа. Это место, где за определенную сумму денег мужчина (или женщина) может принять с мастером душ, сходить в джакузи и получить необычный массаж. Делают его не только руками, но и грудью. Важный момент: такие услуги не предполагают секса, хотя часть салонов пренебрегают своими же правилами и разводят там проституцию.

Журналиста «Сусанина» Анастасию Шевченко пригласили в один ижевский салон эротического массажа. Правда, не на программу, а поговорить с владельцем бизнеса и одной из работающих там девушек. Вообще, по запросу в интернете таких салонов в городе насчитывается с десяток. Но выйти на связь получилось только с одним бизнесменом. Большая часть предпринимателей боится полиции и беспокоится за свою анонимность. Потому мы пообещали нашим героям скрыть их имена и не указывать название салона.

Салон эротического массажа представляет из себя небольшое уютное помещение с несколькими отдельными комнатами. Там стоят кровати, джакузи, на полочках — масло и полотенца, висит махровый халат. В одну из таких комнат и пригласили корреспондента. Усадили на кожаный диванчик и познакомили с девушкой, на вид которой было лет 30.

Нам попалась интервьюируемая с довольно-таки интересной историей. Девушка нашла эту работу по объявлению, устроилась мастером. Со своим будущем супругом познакомилась в салоне. Муж и жена до сих пор вместе. Первое, конечно, что хочется спросить у девушки: каковы их отношения с супругом при наличии такой работы.

— Как ваш партнер относится к вашей работе?

— Эта сфера его не оттолкнула, он ее принял спокойно. Я здесь измены вообще не вижу, потому что никаких сексуальных контактов нет. Никто здесь друг друга не влюбляет и не заставляет быть в отношениях. Это просто услуга, как сходить на маникюр. Ну выходим мы из салона — мы что, думаем о нашей маникюрше?

— И у вас не было ссор из-за ревности?

— Никогда.

— Как это возможно?

— Это наше мировоззрение, вот и все. Это я его ревную обычно к молодым девочкам! (смеется).

— А сил хватает по вечерам на супруга?

— Знаете, я считаю, что устала ты, не устала — отказывать своему супругу нельзя.

— Здесь много платят?

— Зарплата у массажисток нефиксированная, сделкой, что очень удобно. Это единственная сфера, где самое нижнее звено зарабатывает больше всех.

Зарплата начинается от 40 тысяч. Самая моя большая зарплата была 110 тысяч. А вообще у нас зарабатывают от 15 до 100 тысяч, в зависимости от трудолюбия и разных обстоятельств.

Высшего образования у меня нет. До этого я работала барменом, официантом, менеджером по рекламе. На момент трудоустройства в эротический салон я уже была в разводе, был ребенок.

— Ребенок знал, чем вы занимаетесь?

— Ему по возрасту было не положено знать этого.

— А когда он узнал?

— Это сложный момент. Я не то что бы скрывала. У нас разговоры об этом велись. Не знаю… Не было такого, что это тайна какая-то.

— Ну он же, наверное, подходил, спрашивал: куда ты идешь?

— Ну как любая нормальная мама я говорила: на работу.

— А он спрашивал, что за работа?

— Дети в принципе мало интересуются этим, им больше интересно, может ли мама себе позволить что-нибудь купить. Я всегда говорила, что я работаю в спа-салоне эротического массажа. Дальше — сколько надумал, сколько нагадал. Это уже право для любого ребенка, как человека растущего.

Никогда такого не было, чтоб он садился и такой спрашивал: «Мама, а что точно ты там делаешь, а скажи по мелочам прям все это, ой мама, как это плохо…». Тем более, я сама не считала никогда это чем-то плохим или нехорошим, эротический массаж — это не оказание сексуальных услуг, там близко к сексу ничего нет. Хотя, смотря где работаешь. Но я никогда не стыдилась своей профессии. Ну не знаю, пусть тогда гинекологи тоже стыдятся. Они каждый день, извините меня за грубость, лазят своими руками в чужие… органы

— Друзья знают?

— У меня знают абсолютно все.

— Они ничего не говорят?

— А почему меня должно волновать, что обо мне говорят? Я даже никогда не интересовалась их мнением, и, если бы мне даже что-то подобное сказали, я бы ответила, что это их проблемы, а не мои.

— Какая в таких салонах самая-самая эротичная программа?

— Есть ряд программ. Со сливками, с горячими апельсинами или ракушками. Есть программы, когда нужно включать актрису. Изображать лесбиянок, например. Но это можно делать по-разному. Кто-то себе представляет, что это две девочки начинают, извините за грубость, целоваться-сосаться, друг друга ласкать и так далее. А можно сделать это в виде красивого полутанца, когда ты просто изображаешь прикосновение.

— Но есть же программы, где нужно раздеться полностью? Например, в душе?

— Это зависит от мастера. Если мастера смущает момент сырого белья, то да. Мне, допустим, легче сходить в душ или залезть в джакузи голой, потом надеть сухое белье и работать дальше.

— Клиентам можно вас трогать?

— Целоваться и трогать область гениталий клиентам запрещено. Но я сейчас отвечаю только за себя, я не могу сейчас отвечать за всех, кто работает в этой сфере. Тут нельзя дать стопроцентные гарантии. Мужчин больше интересуют другие части тела на программе.

— Какие?

— Ну, например, грудь, потому что с помощью груди, в том числе, производится растирание масла по всему телу. Поэтому всегда, когда мужчины звонят, они уточняют размер груди. Все-таки это инструмент, который является одним из основных на любой программе.

— Вы говорите, здесь нет секса. Тогда зачем к вам приходят мужчины?

— Люди приходят сюда за вниманием и отношением, ощущением нежности. Суть эротического массажа — энергетический обмен ощущений, а не физический. Это ощущение определенной сказки, которой просто не хватает в жизни. А все остальное, давайте будем честными, найти себе сексуального партнера — не так уж сложно в жизни, сходить в клуб можно, самоудовлетвориться дома перед зеркалом – тоже совершенно бесплатно.

Понимаете, если бы в России было хорошее женское сексуальное воспитание и женщины все нюансы, которые здесь проходят на программах, делали дома — хотя бы раз в неделю, то этих салонов бы вообще не было. И проституток бы не было.

— А девушки к вам приходили?

— Конечно, в основном приходят за интересом и плюс узнать какие-то фишки, которые можно использовать дальше.

— Наверняка у вас были клиенты, которые хотели большего?

— Конечно.

— Что вы в этом случае делали?

— Ой, тут вообще без проблем. Можно объяснить, что это немножечко не та сфера услуг, что для этого есть девочки подешевле, которых можно найти вдоль трассы. Иногда я просто отшучиваюсь. В каком-то фильме была очень красивая фраза, и она мне запомнилась: приличные женщины стоят дорого. Так я им и говорю.

Вот такие маленькие хитрости, которые требуют времени. Человек отвлекается, забывает, чего он требовал — стучал кулаками — и тихонечко проходит время. Потом мило улыбаешься, включаешь дурочку и говоришь — ну все, дорогой мой, ты прости, пожалуйста, тебе уже пора. Но такие ситуации происходят крайне редко, главное здесь — не создавать конфликтов, это все делается на благо клиента, чтобы у него не было проблем.

— А если не понимают слов? До свидания?

— У нас есть правило трех предупреждений и специальная кнопка. Если мужчина не понимает с третьего раза, то его выгоняет администратор, иногда вызываем полицию.

— А сами возбуждаетесь во время программ? Было такое, что вам самим хотелось продолжить с клиентом?

— Конечно, это нормально. Знаете, приходят иногда очень красивые мужчины, с фигурой, с телосложением. И про себя думаешь: ммм, а можно было бы…

Но есть определенные вещи. В этой сфере очень важна репутация. Насколько бы мужчина не был сексуален и заводил меня, он пришел, а завтра его уже нет, я осталась без работы. И не факт, что он никому не расскажет. А я даю 99%, что он еще и друзьям скажет, что есть такой мастер, к которому можно прийти и за отдельную денюжку чего-то получить. Это уже репутация проститутки. Были на моих глазах такие случаи — я ездила в другие города — когда девочкам было очень тяжело, потому что приходили гости и говорили: а чего это ты ему дала, а мне нет, что за безобразие?

— Вас когда-нибудь здесь оскорбляли?

— Да, это обычно бывают не очень трезвые люди, которые говорят — да вы здесь все проститутки, да вы здесь все суки. Но куда чаще пьяных людей разворачивают на пороге, чем впускают внутрь.



Знаете, сейчас люди стали смотреть на эротический массаж по-другому. Очень много случаев было, когда мужчины уводят мастеров из салона, потому что хотят с ними отношений, хотят с ними жить. Кого-то забирают замуж, кого-то в любовницы. Но были случаи, когда девушка встречалась с гостем, он ее умолял, заставлял быть любовницей, а когда она ему отказала — угрожал и кидал нехорошие слухи. Поэтому во многих салонах запрещают массажисткам встречаться с клиентами.

— Как вы решились на такую должность?

— У меня нет каких-то стереотипов в этом плане. Я выросла в такое время, когда как раз в Советский Союз только пришел секс. Появлялась какая-то информация, что-то где-то начали писать, родители перестали думать, что их дети должны жениться девственниками. На эту работу я смотрела абсолютно спокойно. Для меня не было каких-то шоковых моментов.

— Кем вы мечтали быть в детстве?

— Манекенщицей, но мне не хватило роста.





Наша интервьюируемая сразу после беседы оставила нас с владельцем салона и убежала пить чай. Предприниматель рассказал, что раньше занимался торговлей.



— А салон эротического массажа — это прибыльный бизнес?

— Местами. Когда на рынке было конкуренции поменьше, то да. Ну как прибыльно, это нормальные деньги, непривычные обывателю, но это не те деньги, на которые ты за месяц взял и купил машину.

— Бывают в салоне мальчики?

— Да, бывают. Но они очень невостребованные. Опыт показывает, что мужчины приходить сюда хотят больше.

— Мальчикам работать, наверное, тяжелее, ну в физиологическом плане?

— Да нет. Когда приходит пара, они заранее знают, что им нужно отработать какие-то моменты программы. Они думают о программе. Пришло тело. Не важно, какими оно внешними данными обладает. Просто не думают о возбуждении. Мальчики-мастера приходят не для личного удовольствия, это просто работа… Так к этому и нужно относиться, а не ходить только с симпатичными девушками или мужчинами. Много на этом не заработаешь. Бывает, приходят красавцы — и все девушки сразу: «Я пойду! Я пойду!» Иногда мне кажется, что они готовы сами заплатить, чтоб пойти к кому-то (смеется).

— Девушки не боятся, что могут на работе встретить знакомого?

— На входе у нас стоят камеры. Когда приходит клиент, девушки сначала смотрят, могут ли они к нему выйти. Правда был у нас как-то случай. Одна массажистка была очень занята, быстро-быстро собиралась и вышла, забыв посмотреть на монитор. И тут видит, что стоит ее знакомый. Ну что, поприкалывались. Привет! Привет! Ты че здесь? Ну так… а ты че? Ну давай мы это сделаем нашим маленьким секретом.

— Они в итоге пошли на программу вместе?

— Не знаю, была программа или нет, может они просто посидели, поболтали.

— Какие самые необычные девушки к вам приходили на работу?

— Работала у нас как-то бывшая миллионерша, был у нее какой-то бизнес крупный, но что-то не сложилось.

— А сколько девушкам примерно лет?

— Возраст здесь не важен. Есть у нас одна 37 лет, но она выглядит конкурентоспособной. Возраст — второстепенное, главное — презентабельный внешний вид. Тут даже чем старше, тем лучше. Девушка с опытом, с которой есть, о чем потрещать, клиенту намного интересней. А еще лучше получается у тех, у кого есть семья, у них есть стимул. Они не фыркают на клиентов и с любым будут обращаться так, как будто перед ними Ален Делон.

— А по каким параметрам? 90-60-90?

— Вообще нет, есть у нас одна девочка, у нее не идеальная фигура, но она умеет общаться. Не такая востребованная, конечно, как остальные, но тридцатку зарабатывает.

— У салона когда-нибудь были проблемы с полицией? Приходили когда-нибудь из органов?

— Я могу догадываться, что они однажды приходили в качестве клиентов. Да и мы охраняемся полицией, у нас есть тревожная кнопка. Но салоны, конечно, какие-то периодически вскрывают да, если находят нарушения.

— Какие были курьезные случаи?

— Была такая ситуация, что пришел человек, начал качать права и требовать секса. Когда мы ему отказали, сам вызвал полицию. Они приехали, мы вместе с сотрудником посмеялись. Он же по телефону сказал, что пришел в притон, а когда заявление писал, пришлось писать правду: хотел прийти в притон, но оказалось, что не притон.

***

Все подобные заведения периодически проверяют сотрудники полиции, рассказал «Сусанину» заместитель начальника межрайонного отдела №1 УУР МВД по Удмуртской Республике Олег Тронин. По сути, добавил он, салоны эротического массажа — легальны, но уголовные дела по статье 241 «Проституция» возбуждают в том случае, если организация выходит за рамки «безобидных» программ и оказывает услуги сексуального характера.

«Все действия, направленные на сексуальное удовлетворение мужчины и доведения его до оргазма — это признается проституцией. Даже девушки об этом сами не знают. Им об этом говорят — у нас все законно, но тем не менее, они этим занимаются», — говорит Олег Тронин.

С 2016 года в Ижевске закрыли четыре салона эротического массажа и один стриптиз-клуб. Организаторы понесли уголовную ответственность.