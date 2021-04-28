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Как технологии помогают малому бизнесу экономить ресурсы

10:58, 28 апреля, 2021
Как технологии помогают малому бизнесу экономить ресурсы
10:58, 28 апреля, 2021
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#интернет\n#бизнес\n#информационные технологии
Фото: pixabay.com
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Как автоматизировать рекрутинг, продажи и бухгалтерию.

Цифровизация охватила практически все сферы жизни, а пандемия с её ограничениями сделала этот тренд ещё более актуальным. То, что раньше приходилось делать вручную, теперь можно доверить технологиям. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса, который не может похвастаться большим количеством ресурсов. Результаты совместного исследования банка «Открытие», московской школы управления СКОЛКОВО и НАФИ показали, что в 2020 году уровень цифровизации небольших компаний достиг 50 пунктов из 100, увеличившись за год на пять пунктов.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков рассказывает, какие процессы могут оптимизировать предприниматели с помощью технологий.

Цифровые инструменты помогают компаниям автоматизировать бизнес-процессы, избавляя сотрудников от выполнения рутинной работы и позволяя им сосредоточиться на более творческих задачах. Больше всего предприниматели ценят такие преимущества цифровизации, как повышение удобства ведения бизнеса (57%), ускорение рабочих процессов (53%) и улучшение клиентского сервиса (22%).

Однако малому и среднему бизнесу (МСБ) ещё есть куда расти в плане внедрения технологий. Высокий уровень цифровизации демонстрирует только каждая пятая средняя компания и всего 2-15% малых и микропредприятий. Между тем рынок сегодня предоставляет все возможности для улучшения этого показателя.

Вместо HR-менеджера – рекрутинговая платформа

По данным Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республике, в 2020 году на пике коронакризиса в регионе было около 30 тыс. безработных. Значительная часть этих людей озабочена поиском работы. Для работодателя это означает увеличение количества откликов – будет из кого выбрать. Но в небольших компаниях наймом часто занимается собственник бизнеса, это отвлекает его от других важных задач и может негативно сказаться на деятельности компании в целом.

Можно нанять рекрутера на аутсорс или заключить договор с кадровым агентством. Но это сопряжено с серьёзными расходами. Технологии сегодня позволяют автоматизировать HR-функцию, особенно если речь идёт о найме «синих воротничков».

На рекрутинговой платформе можно размещать вакансии буквально в несколько кликов. Также легко настроить продвижение, например сделать так, чтобы вакансия была выше в поисковой выдаче, или выделить её, сделав более заметной на фоне предложений конкурентов. Помимо этого, можно настроить получение уведомлений о новых релевантных резюме, чтобы оперативно связываться с их владельцами. Провести мини-интервью в письменном или видеоформате также часто можно прямо на площадке.

Для упрощения найма предпринимателям помогут личные кабинеты на рекрутинговых платформах. Например, на «Авито» существует личный кабинет работодателя с инструментами автоматизации публикации, продвижения вакансии и расширенной аналитикой. Там можно настроить автоматическое обновление вакансии, чтобы она оставалась в топе. Доступ к расширенной аналитике позволяет увидеть, почему вакансия долгое время остаётся незакрытой. Если у неё много просмотров, а конверсия в звонки - низкая, нужно внимательнее изучить описание вакансии и скорректировать его, чтобы текст не отталкивал кандидатов.

Вместо отдела интернет-продаж – маркетплейсы

В период пандемии онлайн-шопинг для многих стал единственным способом совершения покупок. Этот рынок пережил взрывной рост. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подсчитали, что в 2020 году россияне потратили в интернет-магазинах 3,2 трлн рублей – на 59% больше, чем годом ранее. В первом полугодии доля онлайн-покупок превысила 10% – это исторический максимум. И реалии таковы, что ограничений уже нет, а привычка покупать онлайн осталась.

Для малого и среднего бизнеса, занимающегося производством различных товаров, крупные площадки – Wildberries, Авито, OZON, Lamoda, и другие – являются отличным каналом продаж. Как правило, они заинтересованы в расширении ассортимента и готовы предложить небольшим компаниям привлекательные условия сотрудничества. Работа с маркетплейсами избавляет бизнес от необходимости развивать собственный интернет-магазин и даёт возможность сосредоточиться на производстве продукции, расширении ассортимента.

Причём тут технологии? Они «под капотом» у таких площадок. Благодаря им маркетплейсы могут собирать и обрабатывать огромные массивы данных о поведении пользователей, предсказывать, какие товары им понравятся, и рекомендовать их. Для представленных на площадке поставщиков это означает возможность увеличить средний чек и кросс-продажи.

Вместо бухгалтера – специализированные облачные сервисы

Как правило, деятельность небольших предприятий не сопряжена с серьёзными финансовыми потоками, и бухгалтер таким компаниям требуется эпизодически, например в период сдачи налоговой отчётности. Держать специалиста в штате нецелесообразно. Но сэкономить можно и на бухгалтере-фрилансере, предпочтя ему специализированные сервисы. Обычно они работают в облаке – это значит, что компании не нужно покупать и устанавливать никакие программы, а достаточно оплатить доступ.

Бухгалтерские сервисы помогут сформировать первичную документацию, рассчитать суммы налогов, сдать отчётность, проверить контрагентов – то есть сделать всё то, за что компания платила бы бухгалтеру, только заметно дешевле. При правильном использовании технологии могут стать мощным драйвером развития маленькой компании.

На рынке сегодня представлено большое количество решений для ведения бухгалтерского учёта онлайн: «Контур», «Моё дело», «1С:Фреш» и другие.

Антон Петухов, основатель платформы аналитики BloggerBase: «Использование бухгалтерских сервисов – оптимальный вариант для небольшого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Мы любим их за удобство и избавление сотрудников от рутинной работы. Даже когда бизнес начал расти и в штате появился бухгалтер, не отказались от их использования. Специалист рад передать им большую часть рутинных задач».

Тренд на цифровизацию не ослабнет, и в выигрыше окажутся те предприниматели, которые раньше других увидели потенциал технологий и начали внедрять их у себя в компаниях. Помимо удобства, они дают и серьёзное конкурентное преимущество. И упускать такую возможность не стоит.

10:58, 28 апреля, 2021
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#интернет\n#бизнес\n#информационные технологии

 

 

 


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