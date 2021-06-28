Год назад весь мир ждал появления вакцины от коронавируса. После того, как был зарегистрирован первый препарат — комбинированная векторная вакцина Спутник V — между желающими привиться и противниками вмешательства в организм разгорелись нешуточные страсти. Подогревают антипрививочные настроения фейки, разлетающиеся в соцсетях как лимонад в жару. Как пишет RT, за неполные шесть месяцев этого года рабочая группа Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети выявила в интернете порядка 10 тыс. фейковых новостей по теме вакцинации и 8 тыс., касающихся коронавирусной инфекции.

Редакция информационного агентства «Сусанин» собрала самые популярные причины отказа от вакцинации и разобралась, есть ли в них хотя бы капля смысла.

1. После старта вакцинации все начали болеть.

Повышение заболеваемости никак не связано с вакцинацией, рассказали в Минздраве Удмуртии. Массовая вакцинация в России началась с января 2021 года. Старт кампании выпал на вторую волну заболеваемости. При этом с марта, когда люди стали активно прививаться, количество новых случаев значительно снизилось. Нынешний подъем заболеваемости во многом связан с отменой карантинных ограничений — люди стали активнее общаться, перестали носить маски.

2. Привитые тоже болеют. Зачем тогда прививаться?

Вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и летального исхода. Организм, уже знакомый с инфекцией после прививки, при столкновении с ней начинает сразу же вырабатывать антитела. Введение первого компонента снижает вероятность заболеть на 30%, введение второго — на 90%.

Только 0,5% полностью привитых людей заразились от знакомых. В Минздраве Удмуртии отметили, что заболевание у получивших вакцину протекает в легкой форме. Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии, нет ни одного привитого от ковида.

3. Теперь придется каждые полгода прививаться от ковида?

В рекомендациях, выпущенных Минздравом РФ, ревакцинация рекомендуется раз в год в обычных условиях и раз в полгода — в периоды повышения заболеваемости.





4. Вакцины не исследованы, я не хочу прививаться чем попало.

Все вакцины прошли необходимые исследования безопасности и эффективности.

Вакцина Гам-Ковид-Вак (она же «Спутник V») прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Программа первого этапа доклинических исследований препарата ЭпиВакКорона включала изучение токсичности при одно- и многократном введении, местно-раздражающего действия на двух видах животных (мышах и кроликах); токсичности при многократном введении на низших приматах; иммунотоксических свойств на мышах; аллергизирующих свойств на морских свинках; мутагенного действия в тесте Эймса in vitro и in vivo на мышах.

Безопасность вакцины Федерального научного Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН (Ковивак) исследовалась в рамках первой фазы клинических испытаний. В рамках исследования были привиты 200 добровольцев, 150 из которых была введена вакцина, 50 — плацебо.

5. Говорят, что после вакцинации детей не будет.

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцины от коронавируса, может повлиять на фертильность. Об этом свидетельствуют проведенные на животных эксперименты по репродуктивной токсичности вакцин, включающие исследование генеративной токсичности; эмбрио- и фетотоксического действия, регистрируемого в антенатальном и постнатальном периоде развития.

RT пишет, что это один из самых живучих мифов, и появился он еще в 1980-е годы после публикации статьи о контрацептивной вакцине для диких животных, в которой использовался столбнячный токсин. Католическая организация противников абортов неправильно интерпретировала статью, и миф о том, что вакцина от столбняка якобы вызывает бесплодие у людей, стал распространяться по миру.

С появлением ковида фейк получил вторую жизнь. Связано это может быть со стандартным вопросом перед прививкой о планировании детей. После некоторых препаратов, например после вакцины от гепатита В, краснухи, кори, ветрянки, зачатие необходимо отложить.

6. Вакцина меняет геном.

Ни одна из вакцин никоим образом не влияет на ДНК и не может вызвать генетические изменения.

И аутизм вакцина тоже не вызывает. Этот миф несколько моложе, чем сказки про бесплодие, но существенно старше пандемии коронавируса. В 1998 английский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал статью о том, что вакцина против кори якобы вызывает аутизм. Позже оказалось, что Уэйкфилд выдумал это утверждение, причём он использовал для своего исследования умственно неполноценных детей в специализированном интернате.

7. Через несколько лет наступят тяжелые побочные эффекты.

Вакцине около года, а «эксперты из Сети» уже говорят о долгосрочных последствиях. В Минздраве отмечают, что никаких данных о возможных тяжелых эффектах, которых проявят себя через несколько лет, нет.

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность) реакции. Реже отмечаются: тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов. Эти явления обычно проходят в течении 2-3 дней. Как и у большинства других вакцин.

8. Врачи сами не прививаются.

В Удмуртию вакцинацию прошли 46% медицинских работников. Остальные будут вакцинированы в ближайшее время.

9. Здоровому человеку не нужны прививки. Организм должен сам справиться.

К сожалению, даже у очень здорового человека с крепким иммунитетом коронавирусная инфекция может вызвать так называемый «цитокиновый шторм» — слишком сильный иммунный ответ, который может привести к летальному исходу.





фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

10. При вакцинации вживляют чип.

Вакцина представляет собой раствор, который вводиться в мышцу инъекционно. Она не содержит никаких металлов и даже их вкраплений, говорят в Минздраве.

В RT рассказали, откуда растут ноги у мифа про чипирование. В 2015 году основатель Microsoft Билл Гейтс выступил на конференции TED. Тогда он якобы предсказал появление вируса, угрожающего жизни миллионов людей. А после того, как фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов США на борьбу с коронавирусной инфекцией и разработку вакцины, сторонники теории заговора расправили плечи.

Сам Гейтс неоднократно говорил, что никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами, а слухи об этом называл «глупыми и странными».

Досталось и вышкам 5G. Еще до пандемии сооружения сотовых операторов беспочвенно называли источником появления проблем со здоровьем. С приходом ковида вышки обвинили в распространении заболевания.

«Самый абсурдный и шокирующий фейк был о том, что якобы коронавирус возник и распространяется сетями 5G. Потому что никоим образом никакие электросети с вирусами человека не связаны», — говорит заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

Кстати, тело привитого от коронавируса не притягивает магниты, металлы и купюры. И никаких сверхспособностей человек тоже не получает. В этом редакция «Сусанина» убедилась лично.

12. Чтобы в этой стране и что-то бесплатно? Не верю.

9 декабря 2020 года приказом Минздрава РФ прививка от коронавирусной инфекции включена в Национальный календарь прививок. Это документ, в котором определяются сроки и типы вакцинаций, проводимых для граждан России бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой ОМС. Прививка от коронавирусной инфекции гражданам России ставится только бесплатно, как и ряд других прививок, например, от гриппа.

13. Импортная вакцина лучше.

В настоящее время во всем мире ведутся разработки вакцин против COVID-19 на основе нескольких технологических платформ: субъединичные, векторные реплицирующиеся и векторные нереплицирующиеся, РНК и ДНК-вакцины, инактивированные, живые аттенуированные (ослабленные) и вакцины на основе вирусоподобных частиц. Каждый тип имеет свой принцип действия, особенности и ограничения. Помочь принять решение и дать рекомендацию о выборе вакцины может только врач, исходя из особенностей организма, наличия хронических и других заболеваний. Российские вакцины прошли необходимые испытания безопасности и эффективности и одобрены к применению на территории Российской Федерации.

14. Уже есть лекарства от коронавируса. Меня вылечат и без вакцины.

Безусловно, сейчас, через год после начала пандемии, врачи уже больше знают о лечении коронавируса. Но при этом никто не застрахован от тяжелого течения болезни. Коронавирус опасен своим воздействием на основные органы и системы организма человека — сердце, почки, сосуды, эндокринную систему, легкие. Быстро развивающаяся при ковид пневмония утяжеляет состояние пациента.

15. Вирус мутирует. И эти вакцины уже не защитят от него.

Эксперты по всему миру постоянно изучают, как новые варианты влияют на поведение вируса, включая любое потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено. В Роспотребнадзоре ведется постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них. Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Все это помогает снизить вероятность мутации вируса. Кроме того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Опрошенные RT эксперты отмечают, что россиянам не хватает доступной и достоверной информации о вакцинации. Искаженные сведения иногда доносят сами врачи, а на сайте «Спутника V» нет ничего, кроме пресс-релизов и информации о том, в каких странах он зарегистрирован.

«Не представлено на этом сайте тех самых оригинальных публикаций в The Lancet, не говоря уже об их переводах на русский язык. Нет на нём и инструкций по применению этих трёх вариантов вакцин. А на аналогичных сайтах других, зарубежных вакцин приведено как минимум два уровня данных, а иногда и три: для профессионалов-вирусологов, для профессионалов-врачей и для обычных людей, которые про вирус знают очень мало», — приводит пример Сергей Нетёсов.

Позволим себе закончить материал несмешным анекдотом.

Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами и пираньями. Антипрививочник спрашивает у инженера:

— Безопасно ли проходить по этому мосту?

Инженер отвечает:

— Проходить по этому мосту безопасно на 99,97%

— Тогда я лучше вплавь.