21 июня кинологи службы уголовно-исполнительной системы отмечают свой профессиональный праздник.

Собака – не только друг человека, но и верный помощник в работе. Служебные собаки ищут людей, взрывчатку, наркотики, задерживают злоумышленников. 21 июня кинологи уголовно-исправительной системы отмечают свой профессиональный праздник. В УФСИН по Удмуртии работают более 140 кинологов и свыше 200 собак. Как рассказал начальник кинологической службы регионального ведомства, подполковник внутренней службы Алексей Железнов, в основном службу несут немецкие и восточно-европейские овчарки. Также есть и спаниели.





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На службу собаки поступают в щенячьем возрасте. Привозят их из специальных питомников. На покупку щенка федерация выделяет до 35 тыс. рублей. По словам Железнова, были времена, когда финансирование позволяло взять только дворнягу на рынке. Сейчас же нет сложностей с приобретением и обеспечением животных.

С шести месяцев и примерно до года собаки тренируются, после чего сдают экзамены. Четвероногий «кадет» должен знать команды, уметь преодолевать полосу препятствий, искать человека по следу, находить спрятанные предметы. Кроме того, важно, чтобы у собаки и ее напарника были хорошие отношения.

На пенсию хвостатые уходят в восемь лет. Однако если животное отлично выполняет свою работу и имеет хорошее здоровье, то, повторно сдав экзамены, получает отсрочку еще на год. Были случаи, когда собаки трудились до 10-12 лет. Отслужившего «пенсионера» чаще всего забирают сами кинологи. Но иногда их пристраивают в добрые руки.

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Лучшее «собачье» подразделение системы исполнения наказаний Удмуртии расположено в следственном изоляторе №1 Ижевска. Здесь живут и служат 14 собак. Перед каждым вольером стоит так называемая собаковязь – табурет, на который животное встает передними лапами перед тем, как отправиться на работу. «Перед тем, как собака ведется на службу, она выводится, передними лапами ставится на эту табуреточку и в вытянутом состоянии чистится – уборка, чистка, проверка на наличие паразитов и клещей, осмотр специального снаряжения», - говорит Алексей Железнов.

В СИЗО-1 создали прекрасные условия для жизни и тренировки собак. Есть полоса препятствий с укрытиями, старый «Запорожец», в котором можно спрятать имитатор наркотиков или взрывчатых веществ, ветеринарный кабинет, кормокухня, площадка для прогулок. По словам Железнова, это подразделение славится тем, что постоянно развивается: обновляется материальная база, повышают квалификацию кинологи, появляются новые собаки.

Питаются служебные собаки сухим кормом. В зависимости от массы тела, в сутки животное съедает от 400 граммов до 1 кг. Когда собака идет на службу, получает дополнительно 75 «фронтовых» граммов сухого корма. Время от времени кинологи балуют своих питомцев, угощая сыром, колбасой, отварным мясом.

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Есть мнение, что собак, которые ищут наркотики, с детства обкалывают запрещенными веществами. Но это не так. Работа для этих четвероногих сотрудников – игра. С щенячьего возраста их тренируют с игрушками, пропитанными запахами, имитирующими настоящие наркотики. В отличие от собак других направлений, в качестве награды за отличную работу они получают любимую игрушку, а не лакомство. Сотрудники ФСИН отмечают, что нет более счастливой собаки, чем та, что занимается поиском наркотиков.

Сами имитаторы выглядят «девачково»: нежно-розовый тканевый мешочек с ленточкой. Подобные можно увидеть в косметических магазинах, только вот содержимое абсолютно другое.





В зависимости от своего назначения собаки по-разному сообщают об обнаружении закладки. В случае с наркотиками и спрятавшимся человеком животное начинает скрести лапами. При обнаружении взрывчатых веществ пёс садится и ждет кинолога, который похвалит его и даст лакомство. Кстати, обычно вещества ищут спаниели – низкий рост и небольшие размеры позволяют им тщательно обнюхивать объекты, не напрягая мышцы и суставы.

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У каждого хвостатого сотрудника есть свои любимые команды и упражнения. Но есть и общие предпочтения. «Самая любимая команда собаки – это команда «гуляй», когда от собаки ничего не требуется, она находится в полном своем расположении и делает все, что захочет. В этом состоянии она расслабляется, и после определенного времени снова готова к работе», - рассказывает начальник кинологической службы Удмуртского УФСИН.

Еще одно любимое занятие – приемы, которые связаны с кусанием и задержанием. «Собака проявляет поведение хищника и в своем рвении догоняет, кусает, задерживает и наслаждается тем, что она победитель в этой схватке», - говорит Железнов.

Кроме того, большинство животных любит играть с палочками и приносить их хозяевам. Но есть и те, кто предпочитает кастрюли, миски и ложки в качестве игрушек.

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В районах Удмуртии собаки УФСИН помогают полиции в раскрытии преступлений и поиске людей. Так, совсем недавно в Сарапуле пропала 4-летняя девочка. Она играла с подружками и куда-то ушла. Сначала родители пытались найти ребенка сами и только через сутки обратились в правоохранительные органы. Пройдя по следу, служебная собака привела поисковую группу к железнодорожному вокзалу Сарапула. Там девочку и обнаружили сотрудники Росгвардии.

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В подчинении у начальника кинологической службы УФСИН России по Удмуртии Алексея Железнова на сегодняшний день 208 собак и более 140 кинологов. Дома у подполковника внутренней службы животных нет – говорит, что ему хватает общения с четвероногими на работе.