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Посол Китая в Париже публично назвал Крым российским

11:05, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Посол Китая в Париже публично назвал Крым российским
11:05, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#Украина\n#Россия\n#Франция\n#Китай\n#дипломат\n#политика\n#телевидение\n#Крым
Фото: pxhere.com
58
0

Об этом Лю Шайе заявил в эфире телеканала.

Париж. Франция. О том, чьим был Крым исторически, и как он оказался в составе Украины, рассказал французам посол КНР в Париже Лю Шайе. В эфире телеканала LCI он напомнил, что с конца XVIII века полуостров принадлежал России и лишь в середине XX века был передан УССР, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о принадлежности региона задал дипломату ведущий. Лю Шайе отреагировал так:

«Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена Советского Союза», — заявил посол.

Ведущий возразил, что полуостров является частью Украины согласно международному праву. Лю Шайе по этому поводу заметил, что страны бывшего СССР в международном праве не имеют эффективного статуса.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам состоявшегося там в марте 2014 года референдума.

11:05, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#Украина\n#Россия\n#Франция\n#Китай\n#дипломат\n#политика\n#телевидение\n#Крым