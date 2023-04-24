Посол Китая в Париже публично назвал Крым российским

Париж. Франция. О том, чьим был Крым исторически, и как он оказался в составе Украины, рассказал французам посол КНР в Париже Лю Шайе. В эфире телеканала LCI он напомнил, что с конца XVIII века полуостров принадлежал России и лишь в середине XX века был передан УССР, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о принадлежности региона задал дипломату ведущий. Лю Шайе отреагировал так:

«Есть история. Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена Советского Союза», — заявил посол.

Ведущий возразил, что полуостров является частью Украины согласно международному праву. Лю Шайе по этому поводу заметил, что страны бывшего СССР в международном праве не имеют эффективного статуса.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам состоявшегося там в марте 2014 года референдума.