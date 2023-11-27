Нидерланды отдали Украине скифское золото из музеев Крыма

Киев. Украина. Драгоценные украшения из скифских курганов, принадлежавшие музеям Крыма, возвращены Киеву. Груз уже прибыл из Нидерландов на Украину, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение украинской таможни.

Скифское золото доставили на территорию Киево-Печерской лавры для идентификации артефактов.

Как отметил в связи с этой новостью глава Республики Крым Сергей Аксенов, судьба коллекции на Украине может сложиться печально. Вполне вероятно, что уникальные исторические памятники попадут в частные руки. Надежды на возвращение сокровищ скифов в Крым, где их нашли, можно теперь связывать лишь с достижением целей СВО, добавил Аксенов.

Напомним, коллекцию из 2 тыс. золотых изделий, найденных в курганных захоронениях скифских вождей, отправили на выставку в Бонн и Амстердам в 2013 году четыре крымских музея. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году власти Нидерландов отказались возвращать артефакты, считая их собственностью Украины. Музеи пытались оспорить это решение. В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинским. В декабре 2016 года такой же вердикт вынес окружной административный суд Амстердама. После этого крымские музеи вновь подали кассационную жалобу. Однако в июне 2023 года Верховный суд Нидерландов подтвердил постановления низших инстанций.

Скифы – кочевой народ иранского происхождения, обитали в 1 тыс. до н.э. в степной полосе Евразии, в том числе в Крыму. Изделия скифских мастеров поражают тонкой стилизацией изображений животных. На вкусы вождей кочевников ориентировались и древнегреческие ювелиры, изготовлявшие предметы роскоши по их заказам. Многие подобные изделия из драгоценных металлов входили в коллекции музеев Крыма.