Британского принца освободили от суда по делу Вирджинии Джуффре

Лондон. Великобритания. Адвокаты сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю достигли внесудебного соглашения с Вирджинией Джуффре по делу об изнасиловании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

Герцог Йоркский обязался выплатить крупную сумму, которая пойдет на выплаты жертвам секс-торговли. Джуффре сейчас помогает таким женщинам. Сумму отступных, которую выплатит принц, британские СМИ оценивают в пределах от 10 до 16 млн долларов США (от 762 до 1220 млн рублей).

Благодаря мировому соглашению, к суду в США Эндрю теперь не привлекут. В то же время свою вину он не признал.

Напомним, Вирджиния Джуффре обвинила 61-летнего британского принца в том, что он несколько раз вступал с ней в половую связь в 2001 году, когда ей было 17 лет. В связи с этим Эндрю лишили воинских званий и права королевского патронажа.

Истица является одной из бывших «подружек» американского миллиардера Джеффри Эпштейна. В 2019 году его в очередной раз посадили по обвинению в организации проституции и педофилии. Вскоре любвеобильного толстосума нашли мертвым в тюремной камере. Жертвам Эпштейна начислили компенсации на общую сумму в 125 млн долларов США (более 9,5 млрд рублей).