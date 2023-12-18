За платье принцессы Дианы на аукционе уплатили больше миллиона долларов

Лондон. Великобритания. Рекордную для предметов одежды сумму выручили за платье принцессы Дианы на аукционе. Покупатель выложил за него 1,14 млн долларов, передает «МИР 24» со ссылкой на Telegraph.

По данным издания, первоначально за лот надеялись получить 100 тыс. долларов.

Известно, что это бархатное черное платье леди Ди сшили в мастерской модельера Жака Азагури. Принцесса была в нем во время турне по Италии в 1985 году. В следующий раз Диана надела его перед симфоническом оркестром Ванкувера в 1986 году.

Другое бархатное платье принцессы Уэльской Дианы было продано ранее за сумму около 605 тыс. долларов. В нем леди Ди выходила в свет в 1991 году.