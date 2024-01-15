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Королева Дании Маргрете II отреклась от престола

10:04, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Королева Дании Маргрете II отреклась от престола
10:04, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Дания\n#власть\n#политика\n#королева\n#монархия
Фото: pxhere.com
122
0

Трон перешел к ее старшему сыну Фредерику Х.

Копенгаген. Дания. Королем Дании стал Фредерик X. Правившая страной более полувека его мать Маргрете II отреклась от престола 14 января, пишет «Интерфакс».

О передаче короны было объявлено на заседании Государственного совета, в который входят члены правительства и царствующий монарх. На мероприятие по случаю восшествия на престол Фредерика X в Копенгагене уже собрались порядка 100 тыс. жителей. Церемонию коронации в Дании проводить не принято, но в честь нового короля организуют салют из пушек и шоу фейерверков.

В истории Дании это второй случай добровольного отречения монарха. За 9 веков до Маргрете II в 1146 году трон покинул по собственному желанию Эрик III Добрый — после сложения короны он ушел в монастырь.

Маргрете II была королевой Дании ровно 52 года, унаследовав престол после смерти своего отца Фредерика IX 14 января 1972 года. О планах отречения она объявила в своей последней новогодней речи. Ставший новым королем 56-летний Фредерик X – ее старший сын. Добавим, фактических властных полномочий монархи Дании в настоящее время не имеют, их функции являются скорее церемониальными.

10:04, 15 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Дания\n#власть\n#политика\n#королева\n#монархия