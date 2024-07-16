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Принцессу Норвегии в детстве преследовал призрак генерала СС

11:08, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Принцессу Норвегии в детстве преследовал призрак генерала СС
11:08, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Норвегия\n#монархия\n#дети\n#ужасы\n#страхи\n#призраки
Фото: pxhere.com
61
0

Как выяснилось, он скончался в 1945 году в комнате, где позднее жила юная Марта Луиза.

Осло. Норвегия. Норвежская принцесса Марта Луиза рассказала о своих детских страхах. По словам старшей дочери короля Харальда V, она видела призрака нацистского генерала, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Telegraph.

В юном возрасте Марта Луиза жила в комнате королевского замка, которую в годы оккупации Норвегии занимал генерал СС Вильгельм Редис. Его мертвое тело нашли там в день капитуляции Германии. Принцесса утверждает, что в 14 лет она не раз видела призрак этого человека. Он якобы следил за ней и даже пытался задушить.

Няням и родителям приходилось успокаивать девочку, убеждать ее, что никакого привидения в комнате нет. Лишь спустя несколько десятилетий принцесса узнала, кем мог быть при жизни призрак, с которым она столкнулась в детстве. 

Напомним, в 2022 году наследница норвежского престола объявила о своей помолвке с шаманом-афроамериканцем Дюреком Верреттом.

11:08, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
61
0
#Норвегия\n#монархия\n#дети\n#ужасы\n#страхи\n#призраки