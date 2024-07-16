Принцессу Норвегии в детстве преследовал призрак генерала СС

Осло. Норвегия. Норвежская принцесса Марта Луиза рассказала о своих детских страхах. По словам старшей дочери короля Харальда V, она видела призрака нацистского генерала, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Telegraph.

В юном возрасте Марта Луиза жила в комнате королевского замка, которую в годы оккупации Норвегии занимал генерал СС Вильгельм Редис. Его мертвое тело нашли там в день капитуляции Германии. Принцесса утверждает, что в 14 лет она не раз видела призрак этого человека. Он якобы следил за ней и даже пытался задушить.

Няням и родителям приходилось успокаивать девочку, убеждать ее, что никакого привидения в комнате нет. Лишь спустя несколько десятилетий принцесса узнала, кем мог быть при жизни призрак, с которым она столкнулась в детстве.

Напомним, в 2022 году наследница норвежского престола объявила о своей помолвке с шаманом-афроамериканцем Дюреком Верреттом.