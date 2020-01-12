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Тысячи килограммов моркови и картофеля сбросили с вертолета для голодающих животных Австралии

16:02, 12 января, 2020
Дарья Саушина
Тысячи килограммов моркови и картофеля сбросили с вертолета для голодающих животных Австралии
16:02, 12 января, 2020
Дарья Саушина
156
0
#общество\n#животные\n#Австралия\n#пожар
Фото: twitter.com/Matt_KeanMP
156
0

Овощи сбрасывали в труднодоступных местах, где бушевали лесные пожары.

В Австралии прошел дождь из моркови. Как пишет телеканал 360, в стране сбросили с вертолета тысячи килограммов овощей в труднодоступных местах, где бушевали лесные пожары.

«Сегодня сотрудники операции «Скальные валлаби» сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) для колоний скальных валлабов по всему Новому Южному Уэльсу», — сообщил в своем Твиттере министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Сильные лесные пожары начались в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория еще в 2019 году. Огонь уничтожил порядка двух тысяч домов, трех тысяч других построек и выжег более 6,5 миллиона гектаров леса. Кроме того, пострадали и погибли более миллиарда представителей уникальной фауны Австралии.

16:02, 12 января, 2020
Дарья Саушина
156
0
#общество\n#животные\n#Австралия\n#пожар

 

 

 


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