Тысячи килограммов моркови и картофеля сбросили с вертолета для голодающих животных Австралии

Овощи сбрасывали в труднодоступных местах, где бушевали лесные пожары.

В Австралии прошел дождь из моркови. Как пишет телеканал 360, в стране сбросили с вертолета тысячи килограммов овощей в труднодоступных местах, где бушевали лесные пожары.

«Сегодня сотрудники операции «Скальные валлаби» сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) для колоний скальных валлабов по всему Новому Южному Уэльсу», — сообщил в своем Твиттере министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Сильные лесные пожары начались в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория еще в 2019 году. Огонь уничтожил порядка двух тысяч домов, трех тысяч других построек и выжег более 6,5 миллиона гектаров леса. Кроме того, пострадали и погибли более миллиарда представителей уникальной фауны Австралии.