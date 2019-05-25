Лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн умер в США

Он считается автором термина «кварки».

США. В США умер Нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн на 90-м году жизни. Об этом пишет РБК.

В 1961 году Гелл-Манн предложил новую классификацию частиц-адронов. Затем он разработал кварковую модель элементарных частиц. Он считается автором термина «кварки», который он позаимствовал из романа «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса.

Нобелевскую премию Марри Гелл-Манн получил в 1969 году «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».