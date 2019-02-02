Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

В общей сложности он задекларировал 19,675 млн гривен (709 тыс. долларов США).

Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах. Как пишет Газета.ру, в общей сложности лидер страны сообщил о доходах в 19,675 млн гривен (709 тыс. долларов США).

По данным от 1 февраля 2019 года, политик задекларировал 18 550 829 гривен (668,7 тыс. долларов) дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» (инвестиционного фонда, управляющего его активами) и 1 125 126 гривен (40,5 тыс. долларов) доходов в виде процентов от вкладов в «Международном инвестиционном банке».

Уточняется, что в начале января 2019 года он задекларировал 548 678 680 гривен (19,9 млн долларов) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), в управлении которой находится его кондитерская корпорация Roshen.