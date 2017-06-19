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      В парламент Франции избрали рекордное количество женщин

      11:23, 19 июня, 2017
      Новичок
      11:23, 19 июня, 2017
      Новичок
      209
      0
      #выборы\n#депутаты\n#Париж\n#женщины\n#парламент\n#Франция
      Фото: pixabay.com
      209
      0

      В результате выборов в нижней палате Национального собрания будет заседать 223 представительницы прекрасного пола.

      Париж. Франция. Рекордное количество женщин-депутатов избрали в нижнюю палату парламента Франции. По итогам выборов мандаты получат 223 представительницы прекрасного пола, пишут Известия.ру со ссылкой на парижские СМИ.                                                                             

      Таким образом, в 2017 году женщины составят 38,65% депутатов Национального собрания, в котором всего 577 мест. По итогам предыдущего созыва законодательного органа Франции всего было избрано 155 женщин-депутатов. 

      Помимо этого отмечается, что по итогам выборов депутатов Национального собрания лидируют представители движения «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона. Кандидаты партии действующего президента получили 308 мандатов. 

      11:23, 19 июня, 2017
      Новичок
      209
      0
      #выборы\n#депутаты\n#Париж\n#женщины\n#парламент\n#Франция

       

       

       

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