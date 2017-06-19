В парламент Франции избрали рекордное количество женщин

В результате выборов в нижней палате Национального собрания будет заседать 223 представительницы прекрасного пола.





Париж. Франция. Рекордное количество женщин-депутатов избрали в нижнюю палату парламента Франции. По итогам выборов мандаты получат 223 представительницы прекрасного пола, пишут Известия.ру со ссылкой на парижские СМИ.

Таким образом, в 2017 году женщины составят 38,65% депутатов Национального собрания, в котором всего 577 мест. По итогам предыдущего созыва законодательного органа Франции всего было избрано 155 женщин-депутатов.

Помимо этого отмечается, что по итогам выборов депутатов Национального собрания лидируют представители движения «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона. Кандидаты партии действующего президента получили 308 мандатов.