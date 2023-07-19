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Стамбул решили готовить к землетрясению

15:06, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Стамбул решили готовить к землетрясению
15:06, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Турция\n#Стамбул\n#ученые\n#прогнозы\n#стихийное бедствие\n#землетрясение
Фото: pxhere.com
66
0

О возможности подземных толчков в районе турецкого мегаполиса предупредил сейсмолог.

Стамбул. Турция. Власти Турции подготовятся к возможному землетрясению, которое может произойти в Стамбуле. Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки, он провел встречу с мэром мегаполиса и главами районов города. Работы по снижению негативных последствий вероятного удара стихии начнутся на следующей неделе.

Ранее сейсмолог Наджи Гёрюр заявил, что в районе Мраморного моря, рядом с которым находится Стамбул, следует ожидать подземных толчков магнитудой 7,2—7,6.

Напомним, в начале февраля на юге Турции была зафиксирована серия землетрясений, в результате которых погибли по уточненным данным 50 783 человека. Ущерб промышленным предприятиям страны от сейсмоактивности оценили в 9 млрд долларов США.

15:06, 19 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Турция\n#Стамбул\n#ученые\n#прогнозы\n#стихийное бедствие\n#землетрясение