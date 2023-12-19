Потоки лавы хлынули из четырехкилометровой трещины в Исландии

Гриндавик. Исландия. На юге Исландии началось извержение вулкана. Лава вырвалась на поверхность из трещины в земле на полуострове Рейкьянес, пишут «Известия» со ссылкой на издание Iceland Monitor.

Отмечается, что это уже четвертое подобное событие в указанном регионе за 3 года.

Извержению предшествовало землетрясение магнитудой 4,2, подземные толчки фиксировались 19 декабря около полуночи (МСК). Газ и раскаленная лава хлынули из-под земли полутора часами позднее. При этом ее потоки во много раз больше, чем это было в последние годы. Длина трещины, из которой изливаются потоки расплавленной породы, составляет примерно 4 км.

Добавим, на полуострове Рейкьянес находится город Гриндавик с населением в 4 тыс. человек. Как уже сообщалось, их заблаговременно эвакуировали.

Напомним, 19 декабря произошло также крупное землетрясение в Китае, погибли 116 человек.