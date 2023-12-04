11 альпинистов погибли при извержении вулкана в Индонезии

Медан. Индонезия. Извержение вулкана Марапи в западной части острова Суматра (Индонезия) стало причиной гибели по меньшей мере 11 альпинистов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, троих спортсменов удалось спасти, еще 12 пропали без вести. Их поиски пока приостановлены из-за высокого риска для спасателей.

49 альпинистов ранее были эвакуированы. Многие из них получили ожоги и обратились за медпомощью. Всего в опасной зоне во время извержения находились 75 человек.

Марапи пробудился 3 декабря. Вулкан выбросил пепел на высоту в 3 километра. Местность вокруг покрыло слоем серой пыли. Был объявлен второй уровень опасности, к кратеру запретили приближаться более чем на 3 километра.

Высота Марапи составляет 2891 метр. При его извержении в 1979 году погибли 60 человек. В январе-феврале 2023 года он выбросил пепел на высоту до 1 километра. Всего в Индонезии насчитывается 127 действующих вулканов.

Напомним, в Исландии из-за активности вулкана Фаградальсфьядль в ноябре эвакуировали город Гриндавик.