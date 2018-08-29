Соглашение о «школьном перемирии» на Донбассе вступило в силу

Оно было согласовано в Минске.

Донбасс. Соглашение о перемирии в преддверии нового учебного года вступило в силу на Донбассе. Как пишет RT, «школьное перемирие» фактически началось 29 августа.

Напомним, что соглашение было согласовано контактной группой 22 августа на встрече в Минске.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что лето 2018 года стало самым спокойным за все время конфликта. В том числе потому, что с 1 июля в Донбассе ввели режим прекращения огня из-за работ, связанных с уборкой урожая.