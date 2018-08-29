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Соглашение о «школьном перемирии» на Донбассе вступило в силу

09:16, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:16, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
143
0
#дети\n#школа\n#учеба\n#Донбасс\n#соглашение
Фото: torange.biz
143
0

Оно было согласовано в Минске.

Донбасс. Соглашение о перемирии в преддверии нового учебного года вступило в силу на Донбассе. Как пишет RT, «школьное перемирие» фактически началось 29 августа.

Напомним, что соглашение было согласовано контактной группой 22 августа на встрече в Минске.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что лето 2018 года стало самым спокойным за все время конфликта. В том числе потому, что с 1 июля в Донбассе ввели режим прекращения огня из-за работ, связанных с уборкой урожая.

09:16, 29 августа, 2018
Дарья Снидкова
143
0
#дети\n#школа\n#учеба\n#Донбасс\n#соглашение

 

 

 


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