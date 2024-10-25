Ученики коррекционной школы №7 Можги создают свои линии одежды

Можга. Удмуртия. Учеников коррекционной школы №7 Можги обучают созданию одежды. Об этом сообщает фонд «Благодарные выпускники».

Проект «Костюмерный кутюрье» реализуют в школе уже более четырех лет. Сначала инициативные ребята и педагоги под руководством директора обратились в АНО «Благодарные выпускники», которая помогает претворять в жизнь социально значимые идеи. Дети рассказали о своей мечте, записали видеоролик о своем творчестве, и их идея вызвала большой отклик. В результате в школе №7 появилась костюмерная мастерская со швейным оборудованием, где из ребят готовят профессиональных дизайнеров одежды.

Сейчас в мастерской обучаются 12 ребят, которые посещают занятия в свободное от уроков время. Под руководством педагогов-технологов они рисуют эскизы, создают костюмы и презентуют их на показах.

«Благодаря нашей мастерской я осознала свою сильную сторону — у меня очень хорошо получается рисовать эскизы одежды. На стандартных уроках труда мы не занимались эскизами. Это настоящее волшебство: сначала рисовать костюм на бумаге, продумывать идею, детали, а через какое-то время видеть свое творение в реальной жизни», — поделилась ученица 9 класса Ксения Антуганова.

Ребята шьют не только для себя, но также выполняют разные заказы. Например, они изготовили костюмы для танцоров и певцов своей школы. Также школьники участвуют в разнообразных конкурсах: они уже шили коллекцию по мотивам традиционного удмуртского костюма и создали одежду из вторсырья.

Одна из наставников мастерской Светлана Лебедева рассказала, что благодаря этому проекту выпускники понимают, чем хотят заниматься в жизни, и после окончания школы некоторые продолжают обучаться швейному делу. А те, кто ещё не определился с выбором дальнейшего пути, в любом случае получили нужные навыки.

«Я встретила здесь очень целеустремленных и творческих детей, которые по-настоящему любят свое мастерство. Конечно, как педагога меня это очень вдохновило. Я поставила для себя цель — раскрыть для них эту профессию и помочь ребятам найти свой путь в жизни», — заявила Светлана Лебедева.





Фото: Елена Вольская