Ижевск. Удмуртия. На сегодняшний день в Ижевске первоклассниками собираются стать 7 835 детей. Об этом «Сусанину» рассказала замглавы города Наталья Гвоздкова.

Она подчеркнула, что в прошлом году к началу приёма подобная цифра в итоге выросла в полтора раза. В школах Ижевска пока планируют сформировать 375 первых классов. Временная неопределённость связана с тем, что администрация пока учитывает лишь данные по детским поликлиникам. Многие дети к началу приёма «проявляются».

Наталья Гвоздкова также напомнила, что родителям уже можно заполнить черновик заявления на Госуслугах.

«Практически никто из родителей не испытывает трудностей при заполнении. Главное — отжать кнопку «Отправить» 1 апреля, когда начнётся приём заявлений школами», — напомнила Наталья Геннадьевна.