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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В первый класс в Ижевске пока собираются пойти 7835 детей

15:20, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В первый класс в Ижевске пока собираются пойти 7835 детей
15:20, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Ижевск\n#первоклассники\n#школа
Источник фото: ИА «Сусанин»
47
0

К старту приёма заявлений это число может вырасти.

Ижевск. Удмуртия. На сегодняшний день в Ижевске первоклассниками собираются стать 7 835 детей. Об этом «Сусанину» рассказала замглавы города Наталья Гвоздкова.

Она подчеркнула, что в прошлом году к началу приёма подобная цифра в итоге выросла в полтора раза. В школах Ижевска пока планируют сформировать 375 первых классов. Временная неопределённость связана с тем, что администрация пока учитывает лишь данные по детским поликлиникам. Многие дети к началу приёма «проявляются».

Наталья Гвоздкова также напомнила, что родителям уже можно заполнить черновик заявления на Госуслугах.
«Практически никто из родителей не испытывает трудностей при заполнении. Главное — отжать кнопку «Отправить» 1 апреля, когда начнётся приём заявлений школами», — напомнила Наталья Геннадьевна.

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15:20, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
47
0
#Ижевск\n#первоклассники\n#школа