Ижевск. Удмуртия. В Ижевске между микрорайоном «Орловское» и школой №87 запустят школьный автобус. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации города.

Межведомственная комиссия должна обследовать данный школьный автобусный маршрут. В ходе обследования члены комиссии узнают число детей, нуждающихся в ежедневном подвозе, общую протяжённость маршрута, категорию дороги, установят потребность покрытия в ремонте, а также наличие освещения и дорожных знаков.

Начальника управления образования администрации Ижевска обязали разработать маршрут движения автобуса, определить места сбора обучающихся, а также места их посадки в автобус и высадки.