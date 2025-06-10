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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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От ижевской школы №87 планируют пустить школьный автобус до микрорайона «Орловское»

16:00, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
От ижевской школы №87 планируют пустить школьный автобус до микрорайона «Орловское»
16:00, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#школа\n#ученики
Источник фото: ИА «Сусанин»
36
0

Перед этим нужно провести обследование маршрута и определить места посадки и высадки пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске между микрорайоном «Орловское» и школой №87 запустят школьный автобус. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации города. 

Межведомственная комиссия должна обследовать данный школьный автобусный маршрут. В ходе обследования члены комиссии узнают число детей, нуждающихся в ежедневном подвозе, общую протяжённость маршрута, категорию дороги, установят потребность покрытия в ремонте, а также наличие освещения и дорожных знаков. 

Начальника управления образования администрации Ижевска обязали разработать маршрут движения автобуса, определить места сбора обучающихся, а также места их посадки в автобус и высадки. 

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16:00, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#школа\n#ученики